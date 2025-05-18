Tokat'ta kaçak kazı yaparken üzerine kaya düşen kişi öldü
Tokat'ın Zile ilçesinde kaçak kazı yaparken üzerine kaya devrilen kişi hayatını kaybetti.
Tokat'ın Zile ilçesinde kaçak kazı yaparken üzerine kaya devrilen kişi hayatını kaybetti.
İddiaya göre, ilçeye bağlı Bayır köyü Bağlar mevkisinde Sadık. G. (70) kaçak kazı yaparken üzerine kaya devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
AFAD ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu Sadık G'nin cesedine ulaşıldı.
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