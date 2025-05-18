Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat'ta çıkan silahlı kavgada 1 kişi ölü, 1 kişi yaralandı

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 21:21 Güncelleme: 18.05.2025 - 21:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat'ta çıkan silahlı kavgada 1 kişi ölü, 1 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tokat’ın Erbaa ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        İddiaya göre, ilçeye bağlı Keçeci köyünde aralarında daha önce husumet bulunan Günay Y. (51) ve Rıza A. (54) karşılaştı.

        İkisi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. İkili birbirine tabancayla ateş açtı.

        Yaralanan Günay Y. ve Rıza A. ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Rıza A, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

        Günay Y. ise hastanede tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Beş yıldızlı şampiyon Galatasaray!
        Beş yıldızlı şampiyon Galatasaray!
        G.Saray'ın 25. şampiyonluğunun hikayesi!
        G.Saray'ın 25. şampiyonluğunun hikayesi!
        Mimar Okan Buruk: İşte kırılan rekorlar!
        Mimar Okan Buruk: İşte kırılan rekorlar!
        5. yıldızın kod adı: İstikrar!
        5. yıldızın kod adı: İstikrar!
        Aslan payı Osimhen'in!
        Aslan payı Osimhen'in!
        Bahçeli: TBMM'de komisyon kurulmalı
        Bahçeli: TBMM'de komisyon kurulmalı
        Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, seçime gidileceğini açıkladı!
        Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, seçime gidileceğini açıkladı!
        Beklenen haber geldi! Meteoroloji'den sıcaklık açıklaması!
        Beklenen haber geldi! Meteoroloji'den sıcaklık açıklaması!
        Ünlü oyuncu çocukla çarpıştı, ameliyat edilecek
        Ünlü oyuncu çocukla çarpıştı, ameliyat edilecek
        Gilgameş dünya prömiyerini yaptı
        Gilgameş dünya prömiyerini yaptı
        Fenerbahçe'den "dernek" açıklaması!
        Fenerbahçe'den "dernek" açıklaması!
        Yangın tatbikatı çelişkileri! Biri başka biri başka konuştu!
        Yangın tatbikatı çelişkileri! Biri başka biri başka konuştu!
        İngilizlerden flaş iddia: Ronaldo, Beşiktaş'a gidebilir!
        İngilizlerden flaş iddia: Ronaldo, Beşiktaş'a gidebilir!
        Putin'den "Ukrayna'da uzun vadeli barış" hedefi
        Putin'den "Ukrayna'da uzun vadeli barış" hedefi
        Papa 14. Leo için göreve başlama töreni
        Papa 14. Leo için göreve başlama töreni
        5 saniye kuralı gerçek mi?
        5 saniye kuralı gerçek mi?
        Parkinson'a karşı bakla uyarısı!
        Parkinson'a karşı bakla uyarısı!
        Kalbi 'yatay' doğdu, dünyada ikinci vaka!
        Kalbi 'yatay' doğdu, dünyada ikinci vaka!
        Bu adaya kadınların girmesi neden yasak?
        Bu adaya kadınların girmesi neden yasak?
        Gluten gerçekleri: Sağlık dostu mu, düşmanı mı?
        Gluten gerçekleri: Sağlık dostu mu, düşmanı mı?

        Benzer Haberler

        Tokat'ta şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Tokat'ta şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Tokat'ta, kaçak kazı yaparken üzerine devrilen kayanın altında can verdi
        Tokat'ta, kaçak kazı yaparken üzerine devrilen kayanın altında can verdi
        Tokat'ta polisler gençler için klip çekti
        Tokat'ta polisler gençler için klip çekti
        Tokat'ta kaçak kazı yaparken üzerine kaya düşen kişi öldü
        Tokat'ta kaçak kazı yaparken üzerine kaya düşen kişi öldü
        Tokat'ta iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
        Tokat'ta iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
        Başçiftlik mezarlık yolunda düzenleme
        Başçiftlik mezarlık yolunda düzenleme