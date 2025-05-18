Tokat'ta çıkan silahlı kavgada 1 kişi ölü, 1 kişi yaralandı
Tokat'ın Erbaa ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Tokat’ın Erbaa ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
İddiaya göre, ilçeye bağlı Keçeci köyünde aralarında daha önce husumet bulunan Günay Y. (51) ve Rıza A. (54) karşılaştı.
İkisi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. İkili birbirine tabancayla ateş açtı.
Yaralanan Günay Y. ve Rıza A. ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Rıza A, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.
Günay Y. ise hastanede tedavi altına alındı.
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