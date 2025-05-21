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        TOGÜ'de Üniversite Tanıtım Fuarı düzenlendi

        Tokat'ta, Üniversite Tanıtım Fuarı, Anadolu Üniversiteler Birliğince 18 üniversitenin katılımıyla gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 15:54 Güncelleme: 21.05.2025 - 15:54
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        TOGÜ'de Üniversite Tanıtım Fuarı düzenlendi
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        Tokat'ta, Üniversite Tanıtım Fuarı, Anadolu Üniversiteler Birliğince 18 üniversitenin katılımıyla gerçekleştirildi.

        TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ev sahipliğinde Taşlı Çiftlik Kampüsü 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen fuara, Abdullah Gül Üniversitesi, Amasya Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Malatya Turgut Özal Üniversitesi, Muş Alparslan Üniversitesi, Munzur Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Yozgat Bozok Üniversitesi ve Ardahan Üniversitesi katıldı.

        TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz fuarı ziyaret ederek, stantlarda görevli üniversite temsilcilerinden detaylı bilgiler aldı.

        Anadolu Üniversiteler Birliği (AÜB), bu yıl 14 ilde üniversite tanıtım ve tercih fuarları düzenliyor. Etkinlik kapsamında, üniversite adayları AÜB üyesi üniversitelerin stantlarını gezerek eğitim programları, kampüs olanakları ve kariyer fırsatları hakkında doğrudan bilgi alma fırsatı buluyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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