TOGÜ'de Üniversite Tanıtım Fuarı düzenlendi

Tokat'ta, Üniversite Tanıtım Fuarı, Anadolu Üniversiteler Birliğince 18 üniversitenin katılımıyla gerçekleştirildi.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ev sahipliğinde Taşlı Çiftlik Kampüsü 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen fuara, Abdullah Gül Üniversitesi, Amasya Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Malatya Turgut Özal Üniversitesi, Muş Alparslan Üniversitesi, Munzur Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Yozgat Bozok Üniversitesi ve Ardahan Üniversitesi katıldı.

TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz fuarı ziyaret ederek, stantlarda görevli üniversite temsilcilerinden detaylı bilgiler aldı.

Anadolu Üniversiteler Birliği (AÜB), bu yıl 14 ilde üniversite tanıtım ve tercih fuarları düzenliyor. Etkinlik kapsamında, üniversite adayları AÜB üyesi üniversitelerin stantlarını gezerek eğitim programları, kampüs olanakları ve kariyer fırsatları hakkında doğrudan bilgi alma fırsatı buluyor.