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        TOGÜ'de finansal okuryazarlık günü etkinliği düzenlendi

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) finansal okuryazarlık günü etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 18:34 Güncelleme: 22.05.2025 - 18:34
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        TOGÜ'de finansal okuryazarlık günü etkinliği düzenlendi
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        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) finansal okuryazarlık günü etkinliği düzenlendi.

        TOGÜ'den yapılan açıklamada, etkinliğe merkezi yemekhane önünde açılan stantla başlandığı bildirildi.

        Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, etkinlik alanını ziyaret ederek finansal okuryazarlık çalışma grubu ve öğrencilerle bir araya geldi ve finansal bilincin artırılmasının önemine değindi. Öğrencilerle samimi bir sohbet gerçekleştiren Yılmaz, fikir alışverişinde bulunarak etkinliği desteklediğini ifade etti.

        Etkinlik kapsamında, finansal okuryazarlığı teşvik eden çeşitli yarışmalar ve söyleşiler düzenlendi. Finansal okuryazarlık yarışma saati adlı bilgi yarışmaları, katılımcılara hem keyifli anlar yaşattı hem de finansal bilgi düzeylerini test etme imkanı sundu. Yarışmalara çok sayıda öğrenci aktif katılım gösterdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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