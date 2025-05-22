TOGÜ'de finansal okuryazarlık günü etkinliği düzenlendi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) finansal okuryazarlık günü etkinliği düzenlendi.

TOGÜ'den yapılan açıklamada, etkinliğe merkezi yemekhane önünde açılan stantla başlandığı bildirildi.

Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, etkinlik alanını ziyaret ederek finansal okuryazarlık çalışma grubu ve öğrencilerle bir araya geldi ve finansal bilincin artırılmasının önemine değindi. Öğrencilerle samimi bir sohbet gerçekleştiren Yılmaz, fikir alışverişinde bulunarak etkinliği desteklediğini ifade etti.

Etkinlik kapsamında, finansal okuryazarlığı teşvik eden çeşitli yarışmalar ve söyleşiler düzenlendi. Finansal okuryazarlık yarışma saati adlı bilgi yarışmaları, katılımcılara hem keyifli anlar yaşattı hem de finansal bilgi düzeylerini test etme imkanı sundu. Yarışmalara çok sayıda öğrenci aktif katılım gösterdi.