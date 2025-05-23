Başçiftlik'te 2. çocuk festivali düzenlendi

Tokat’ın Başçiftlik ilçesinde 2. çocuk festivali düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Başçiftlik Belediyesi ve Tokat Dernekler Federasyonu işbirliği ile çocuk festivalinin ikincisi yapıldı.

Başçiftlik Gençlik ve Spor Salonu'nda düzenlenen festivalde, çocuklar çeşitli müzikal etkinliklerle eğlendiler. Kukla sanatçısı Tijen Bıyıklı ve Karagöz-Hacivat sanatçısı Görkem Bezci, Bubble sanatçısı Melis Bulut ve meddah Gökçe Yavuz'un gösterileri ve çeşitli oyunlar ile çocuklar güzel anlar yaşadı.

Festival sonunda çocuklara çeşitli hediyeler verildi.