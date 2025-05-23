Turhal'da "Geçmişten Günümüze Örneklerle Toplumsal Değerlerimiz" konulu söyleşi gerçekleştirildi

Öğretmen ve öğrencilerin yoğun katılım sağladığı söyleşi sonunda okul müdürü Keziban Özcan tarafından Doç. Dr. Samettin Başol'a teşekkür belgesi verildi.

Turhal Atatürk Ortaokulu'nda gerçekleştirilen etkinliğe konuşmacı olarak katılan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Samettin Başol, söyleşide kültürel ve toplumsal değerlere değinerek tarihten örnekler verdi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.