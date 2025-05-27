Tokat'ta dolu ve sağanak etkili oldu
Tokat ve Reşadiye ilçesinde dolu ve sağanak etkili oldu.
Tokat ve Reşadiye ilçesinde dolu ve sağanak etkili oldu.
Kentte öğleden sonra yaklaşık 10 dakika dolu yağdı. Yağış sonrası yerler beyaza büründü.
Bazı araçlar dolu yağışından zarar gördü.
Reşadiye ilçesine bağlı Irmak köyünde sağanak etkili oldu.
Sağanak nedeniyle köyde sel oluştu.
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