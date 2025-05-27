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        Tokat'ta devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 16:49 Güncelleme: 27.05.2025 - 16:49
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        Tokat'ta devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Tokat'ın Erbaa ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Nejdet K. yönetimindeki 60 AU 145 otomobil, D-100 kara yolu Erek Kavşağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarparak devrildi.

        Kazada sürücü ile araçta bulunan Fatma K. yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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