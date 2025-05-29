Tokat'ta bahçedeki çite sıkışan kedi kurtarıldı
Tokat'ın Niksar ilçesinde bir evin bahçe çitinde sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Tokat'ın Niksar ilçesinde bir evin bahçe çitinde sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Bağlar Mahallesi'nde bahçeden ses geldiğini fark eden vatandaşlar, bir kedinin tel çitlere sıkıştığını görünce itfaiyeye haber verdi.
Olay yerine gelen Niksar Belediyesi itfaiye ekipleri, kediyi sıkıştığı yerden kurtararak serbest bıraktı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.