Yeşilyurt'ta Gazze için kermes düzenlendi
Yeşilyurt Halk Eğitim Merkezince açılan el sanatları kurslarının dönem sonu sergisi açıldı, Gazze yararına kermes düzenlendi.
Yeşilyurt Halk Eğitim Merkezince açılan el sanatları kurslarının dönem sonu sergisi açıldı, Gazze yararına kermes düzenlendi.
İlçe Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen sergide eğitim bünyesinde açılan el sanatları, biçki dikiş kurslarında kursiyerler tarafından yapılan çalışmalar sergilendi.
Sergide birbirinden değerli el emeği göz nuru ürünler sergiyi gezenler tarafından beğeni topladı.
Açılışa, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Şaban Demir, Yeşilyurt Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ayhan Duran, İlçe Müftüsü Murat Darılmaz ile siyasi parti temsilcileri ile davetliler katıldı.
El sanatları serginin cuma gününe kadar açık kalacağı öğrenildi.
Sergi açılışı sonrasında düzenlenen kermesten elde edilen gelirin Gazze'ye gönderileceği belirtildi.
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