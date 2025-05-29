Yeşilyurt'ta Gazze için kermes düzenlendi

Açılışa, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Şaban Demir, Yeşilyurt Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ayhan Duran, İlçe Müftüsü Murat Darılmaz ile siyasi parti temsilcileri ile davetliler katıldı.

İlçe Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen sergide eğitim bünyesinde açılan el sanatları, biçki dikiş kurslarında kursiyerler tarafından yapılan çalışmalar sergilendi.

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