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        Tokat'ta minibüsün devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı

        Tokat'ta taziyeye gidenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2025 - 12:23 Güncelleme: 01.06.2025 - 12:23
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        Tokat'ta minibüsün devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı
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        Tokat'ta taziyeye gidenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı.

        Ağrı'dan Sakarya'daki taziyeye gidenleri taşıyan A.K. (47) idaresindeki 04 AAT 332 plakalı minibüs, Tokat-Reşadiye kara yolu Muhtardüzü köyü yakınlarında devrildi.

        Kazada, sürücü ile araçtaki 9 kişi yaralandı.

        Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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