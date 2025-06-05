Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Bayramlarda misafirlere "iliçli sini böreği" ikram ediliyor

        EKBER TÜRKOĞLU - Tokat'ta Çamlıbel beldesi Aktepe Mahallesi'nde bayramlarda misafirler için "iliçli sini böreği" yapılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 11:17 Güncelleme: 05.06.2025 - 11:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bayramlarda misafirlere "iliçli sini böreği" ikram ediliyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        EKBER TÜRKOĞLU - Tokat'ta Çamlıbel beldesi Aktepe Mahallesi'nde bayramlarda misafirler için "iliçli sini böreği" yapılıyor.

        Aktepe Mahallesi'nde asırlardır özel günlerde misafirler için "iliçli sini böreği" hazırlanıyor.

        Mahallede bulunan hemen hemen tüm evlerde her özel günde olduğu gibi Kurban Bayramı öncesinde de börek yapımı hazırlıkları devam ediyor.

        Mahalle sakinlerinden Şakire Bozkurt ve ablası Saliç Gürses de evlerinin bitişiğindeki alanda yöresel "iliçli sini böreği" yaparak Kurban Bayramı için hazırlıklarını sürdürüyor.

        Abla kardeş, yaptıkları börekleri bayramda misafirlerine ikram edecek.

        Şakire Bozkurt, AA muhabirine, annelerinin, babaannelerinin iliçli sini böreğini yıllardır yaptığını söyledi.

        Böreği özel günlerde yaparak tükettiklerini dile getiren Bozkurt, "Düğünlerde, bayramlarda yapıyoruz. Bayramda misafirlerimize ikram ediyoruz. Böreğimizin yaklaşık 200 yıllık geçmişi var. 200 yıldır bu köyde annelerimiz, babaannelerimiz iliçli sini böreği yapıyor. Bize kaldı bu görev. Bizden sonra gelenler de devam ettirecek." dedi.

        Böreğin yapımının zahmetli olduğunu vurgulayan Bozkurt, şunları kaydetti:

        "Hamuru açıyoruz, sacda haşlıyoruz. Sonra dönüp kesiyoruz. Siniye güzelce döşüyoruz ve pişiriyoruz. Ablam yanıma geldi, bana yardımcı oluyor. Hamurumu açtı, ilicimi (hamur) kesti. Ablamla böreğimizi döşedik. Köyümüzde bu böreği yapıp ikram etmek adettir. Misafirlerimiz çok severler böreğimizi."

        - İliçli sini böreğinin yapılışı

        Hamur yoğurulduktan sonra dinlenmeye bırakılır. Daha sonra yufka halinde açılan hamur, sac üzerinde pişirilir. Hazırlanan yufkalardan "iliç" denilen küçük parçalar kesilir.

        Tepsinin altına 3 yufka konulur, üzeri de süt ve eritilmiş tereyağıyla karıştırılan iliçle kaplanır. Bunun üzeri de yine 3 yufka ile kapatılıp tereyağı ve süt karışımı ile soslanır.

        Ocağın üzerinde kısık ateşte önce altı yavaş yavaş döndüre döndüre kızartılır. Ardından börek tepside çevrilerek diğer yüzü de aynı şekilde pişirilir.

        Böreğin fırında değil ocak üzerinde pişirilmesi en önemli özelliğidir.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        5 belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı
        5 belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı
        Özgür Özel'e yeni soruşturma
        Özgür Özel'e yeni soruşturma
        Otoyol ücretleri her yıl kademeli olarak artacak
        Otoyol ücretleri her yıl kademeli olarak artacak
        "Herkesi yenebileceğimizi biliyorum!"
        "Herkesi yenebileceğimizi biliyorum!"
        Trump'tan 12 ülkeye seyahat yasağı
        Trump'tan 12 ülkeye seyahat yasağı
        Galatasaray'a yeni Mertens!
        Galatasaray'a yeni Mertens!
        Hava sıcak aşk daha da sıcak
        Hava sıcak aşk daha da sıcak
        Takip ettiği balık 30 kiloluktu... Öldüren dalış!
        Takip ettiği balık 30 kiloluktu... Öldüren dalış!
        Tarihi 'Orient Express', 64 yolcusuyla Sirkeci’ye ulaştı
        Tarihi 'Orient Express', 64 yolcusuyla Sirkeci’ye ulaştı
        Peş peşe acı haber! Baba ile kızı yürekleri yaktı!
        Peş peşe acı haber! Baba ile kızı yürekleri yaktı!
        Osimhen'de sıcak gelişme!
        Osimhen'de sıcak gelişme!
        Düz bir karın için 10 egzersiz!
        Düz bir karın için 10 egzersiz!
        İş insanına ofisinde kanlı infaz!
        İş insanına ofisinde kanlı infaz!
        Süper Lig'de Timo Werner yarışı!
        Süper Lig'de Timo Werner yarışı!
        "Yollarımızı ayırdık"
        "Yollarımızı ayırdık"
        Milli sporcuya silahlı tehdit ile darp!
        Milli sporcuya silahlı tehdit ile darp!
        Sporcuların beyan etmediği kazanç Maliye'den kaçamadı
        Sporcuların beyan etmediği kazanç Maliye'den kaçamadı
        "Bayramdan sonra ilk teklifimizi sunmuş olacağız"
        "Bayramdan sonra ilk teklifimizi sunmuş olacağız"
        Bayramda kalp ritminin bozulmaması için öneriler
        Bayramda kalp ritminin bozulmaması için öneriler
        Netanyahu'nun ses kaydı sızdırıldı
        Netanyahu'nun ses kaydı sızdırıldı

        Benzer Haberler

        Tokat Belediyesince yenilenen kafeler açıldı
        Tokat Belediyesince yenilenen kafeler açıldı
        Tokat'ta 64 damızlık gebe düve dağıtıldı
        Tokat'ta 64 damızlık gebe düve dağıtıldı
        Tokat'ta asayiş toplantısı yapıldı
        Tokat'ta asayiş toplantısı yapıldı
        Tokat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutukl...
        Tokat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutukl...
        Yeşilyurt Milli Hakimiyet Ortaokulu, küçükler futsal il birincisi oldu
        Yeşilyurt Milli Hakimiyet Ortaokulu, küçükler futsal il birincisi oldu
        Artova'da köy fırınında çıkan yangında hasar oluştu
        Artova'da köy fırınında çıkan yangında hasar oluştu