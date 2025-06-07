Tokat'ta yangın çıkan dairede hasar oluştu
Tokat'ın Niksar ilçesinde bir apartmanın giriş katındaki dairede çıkan yangında hasar meydana geldi.
Tokat'ın Niksar ilçesinde bir apartmanın giriş katındaki dairede çıkan yangında hasar meydana geldi.
Fatih Mahallesi 6. Sokak'ta bir apartmanın giriş katında Şehri Y'ye ait dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.
Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangında hasar meydana geldi.
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