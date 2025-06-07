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        Tokat'ta yangın çıkan dairede hasar oluştu

        Tokat'ın Niksar ilçesinde bir apartmanın giriş katındaki dairede çıkan yangında hasar meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2025 - 15:57 Güncelleme: 07.06.2025 - 15:57
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        Tokat'ta yangın çıkan dairede hasar oluştu
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        Tokat'ın Niksar ilçesinde bir apartmanın giriş katındaki dairede çıkan yangında hasar meydana geldi.

        Fatih Mahallesi 6. Sokak'ta bir apartmanın giriş katında Şehri Y'ye ait dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

        Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangında hasar meydana geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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