Tokat'ta devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Tokat'ta devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Tokat'ta devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
K.A.Ö. (18) idaresindeki 60 FE 045 plakalı otomobil, Topçam yaylasında kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan E.G. (18) ve A.K. (19) yaralandı.
Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.
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