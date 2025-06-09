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        Başçiftlik'te Karaçam Şenlikleri düzenlendi

        Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde 8. Karaçam Şenlikleri yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2025 - 08:36 Güncelleme: 09.06.2025 - 08:36
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        Başçiftlik'te Karaçam Şenlikleri düzenlendi
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        Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde 8. Karaçam Şenlikleri yapıldı.

        Başçiftlik Belediyesi ve İstanbul Başçiftlikliler Derneği tarafından organize edilen şenliğe ilçe halkının yanı sıra çevre il ve ilçelerden de vatandaşlar katıldı.

        Belediye Başkanı Şaban Bolat, yaptığı konuşmada, bu tür etkinliklerin kardeşliği, dostluğu ve birlikteliği pekiştirdiğini belirterek, katılanlara teşekkür etti.

        Şenlikte yöresel sanatçılar Cemile Kocabay, Kemancı Hüseyin, Suat Polat, Volkan Yılmazer ve Murat Ağıl konser verdi, çocuklar için sandalye kapma, çuval ve simit yeme yarışları düzenlendi.

        Dereceye giren çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

        Şenliğe AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, Kaymakam Serhat Satış, İstanbul Dernek Başkanı İbrahim Beyazıt ve vatandaşlar katıldı.

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