Tokat'ta otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Tokat'ın Niksar ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Tokat'ın Niksar ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
M.A. idaresindeki 60 AFY 024 plakalı otomobil, Bağlar Mahallesi Lale Sokak'ta İ.E. yönetimindeki 60 AGE 379 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada, motosikleti sürücüsü ile yanında bulunan N.G. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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