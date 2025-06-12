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        Tokat'ta otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Tokat'ın Niksar ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 09:26 Güncelleme: 12.06.2025 - 09:26
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        Tokat'ta otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Tokat'ın Niksar ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        M.A. idaresindeki 60 AFY 024 plakalı otomobil, Bağlar Mahallesi Lale Sokak'ta İ.E. yönetimindeki 60 AGE 379 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Kazada, motosikleti sürücüsü ile yanında bulunan N.G. yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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