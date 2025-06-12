Tokat'ta ÇEDES yıl sonu etkinliği düzenlendi

Etkinlikte çevre duyarlılığı ve toplumsal değerlerin eğitim yoluyla genç nesillere aktarılmasının önemi vurgulandı. Öğrencilerin oyunlar oynayıp yarışmalar yaptı.

Karşıyaka Camisi'nde gerçekleştirilen programa Tokat Müftüsü Esat Yapıcı, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kır, Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eger, din görevlileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Tokat'ta Diyanet İşleri Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum" (ÇEDES) Projesi kapsamında yıl sonu etkinliği gerçekleştirildi.

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