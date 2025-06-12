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        Tokat'ta ÇEDES yıl sonu etkinliği düzenlendi

        Tokat'ta Diyanet İşleri Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum" (ÇEDES) Projesi kapsamında yıl sonu etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 12:08 Güncelleme: 12.06.2025 - 12:08
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        Tokat'ta ÇEDES yıl sonu etkinliği düzenlendi
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        Tokat'ta Diyanet İşleri Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum" (ÇEDES) Projesi kapsamında yıl sonu etkinliği gerçekleştirildi.

        Karşıyaka Camisi'nde gerçekleştirilen programa Tokat Müftüsü Esat Yapıcı, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kır, Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eger, din görevlileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

        Program, Fevzi Çakmak Camii Müezzini Seyfullah Merdan'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından, ÇEDES projesi kapsamında yıl boyunca yürütülen faaliyetlere ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

        Etkinlikte çevre duyarlılığı ve toplumsal değerlerin eğitim yoluyla genç nesillere aktarılmasının önemi vurgulandı. Öğrencilerin oyunlar oynayıp yarışmalar yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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