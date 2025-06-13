Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat'ta kenenin ısırdığı çocuk tedavi altına alındı

        Tokat'ta kenenin ısırdığı çocuk, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı teşhisiyle hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 10:29 Güncelleme: 13.06.2025 - 10:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat'ta kenenin ısırdığı çocuk tedavi altına alındı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tokat'ta kenenin ısırdığı çocuk, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı teşhisiyle hastaneye kaldırıldı.

        Zile ilçesinde 8 gün önce 14 yaşındaki N.S'nin vücuduna kene yapıştı.

        Bir süre sonra rahatsızlanan N.S, ailesi tarafından Zile Devlet Hastanesine götürüldü.

        Buradaki müdahalenin ardından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesine sevk edilen N.S, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Yoğun Bakım Servisinde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail'den İran'a art arda saldırdılar!
        İsrail'den İran'a art arda saldırdılar!
        İsrail'in İran'a saldırısında kritik isimler hayatını kaybetti
        İsrail'in İran'a saldırısında kritik isimler hayatını kaybetti
        Netanyahu'dan "İsraillilere sığınaklarda kalın" uyarısı
        Netanyahu'dan "İsraillilere sığınaklarda kalın" uyarısı
        Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in saldırısını en güçlü şekilde kınıyoruz
        Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in saldırısını en güçlü şekilde kınıyoruz
        İsrail'in İran'a saldırısına dünyadan tepkiler
        İsrail'in İran'a saldırısına dünyadan tepkiler
        İsrail'in İran'a saldırısı sonrası piyasalar nasıl etkilendi?
        İsrail'in İran'a saldırısı sonrası piyasalar nasıl etkilendi?
        İsrail-İran hattında son yıllarda neler yaşandı?
        İsrail-İran hattında son yıllarda neler yaşandı?
        İsrail'in İran'a saldırısının ardından Trump'tan ilk açıklama
        İsrail'in İran'a saldırısının ardından Trump'tan ilk açıklama
        Hamaney: İsrail'e sert karşılık vereceğiz
        Hamaney: İsrail'e sert karşılık vereceğiz
        İsrail'in İran saldırısı sonrası petrol fiyatlarında sert yükseliş
        İsrail'in İran saldırısı sonrası petrol fiyatlarında sert yükseliş
        Hindistan'daki uçak kazasında ölü sayısı 265'i aştı!
        Hindistan'daki uçak kazasında ölü sayısı 265'i aştı!
        Komşuları kokudan rahatsız oldu... Cesedini buldular!
        Komşuları kokudan rahatsız oldu... Cesedini buldular!
        Bernardo Silva heyecanı!
        Bernardo Silva heyecanı!
        İTO'dan faiz açıklaması
        İTO'dan faiz açıklaması
        Yeni hedef Sutalo!
        Yeni hedef Sutalo!
        Dünya 1 numarası aşk tatilinde
        Dünya 1 numarası aşk tatilinde
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        18 yaşından küçük 3 çocuk... İlişki vaadi kâbusla bitti!
        18 yaşından küçük 3 çocuk... İlişki vaadi kâbusla bitti!
        Tanınmamak için kask taktı! Kan donduran işkence!
        Tanınmamak için kask taktı! Kan donduran işkence!
        "Suratıma tükürecekler diye bekliyordum"
        "Suratıma tükürecekler diye bekliyordum"

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Tokat'ta ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        GÜNCELLEME - Tokat'ta ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        Tokat'ta maki yangınında 15 dönüm alan zarar gördü
        Tokat'ta maki yangınında 15 dönüm alan zarar gördü
        Tokat'ta ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
        Tokat'ta ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
        Erbaa'da Osman Gazi Caddesi'nde düzenleme çalışması başlatıldı
        Erbaa'da Osman Gazi Caddesi'nde düzenleme çalışması başlatıldı
        TOGÜ "Sıfır Atık Belgesi" aldı
        TOGÜ "Sıfır Atık Belgesi" aldı
        Tokat'ta 3 kişi KKKA hastalığı teşhisiyle tedavi görüyor
        Tokat'ta 3 kişi KKKA hastalığı teşhisiyle tedavi görüyor