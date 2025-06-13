Tokat'ta kenenin ısırdığı çocuk tedavi altına alındı
Tokat'ta kenenin ısırdığı çocuk, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı teşhisiyle hastaneye kaldırıldı.
Tokat'ta kenenin ısırdığı çocuk, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı teşhisiyle hastaneye kaldırıldı.
Zile ilçesinde 8 gün önce 14 yaşındaki N.S'nin vücuduna kene yapıştı.
Bir süre sonra rahatsızlanan N.S, ailesi tarafından Zile Devlet Hastanesine götürüldü.
Buradaki müdahalenin ardından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesine sevk edilen N.S, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Yoğun Bakım Servisinde tedavi altına alındı.
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