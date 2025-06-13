Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        TOGÜ, ISO 9001:2015 kalite yönetim sistemi belgesini almaya hak kazandı

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ), ISO 9001:2015 kalite yönetim sistemi belgesini almaya hak kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 18:35 Güncelleme: 13.06.2025 - 18:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        TOGÜ, ISO 9001:2015 kalite yönetim sistemi belgesini almaya hak kazandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ), ISO 9001:2015 kalite yönetim sistemi belgesini almaya hak kazandı.

        TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kapanış toplantısına Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz'ın yanı sıra rektör yardımcıları, rektör danışmanları, genel sekreter, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) yetkilileri, Kalite Koordinatörlüğü çalışanları ve çok sayıda personel katıldı.

        Toplantıda üniversitenin kalite yönetim uygulamaları ayrıntılarıyla değerlendirildi.

        Yılmaz, toplantıda yaptığı konuşmada, üniversite adına kalite alanında tarihi bir gün yaşadıklarını belirterek, "TSE yetkilileri, ISO 9001:2015 kalite yönetim sistemi belgesini alıp almadığımızı açıklayacak. Göreve başladığımız günden bu yana tüm süreçlerimizi standardize etmek için yoğun bir çalışma yürüttük. Bugün bu emeklerin karşılığını görmek bizler için büyük bir gurur. Katkı sunan tüm çalışma arkadaşlarımı yürekten tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

        TSE yetkililerinin değerlendirmesi sonucunda Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinin ISO 9001:2015 kalite yönetim sistemi belgesi almaya hak kazandığı açıklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail'den İran'a art arda saldırdılar!
        İsrail'den İran'a art arda saldırdılar!
        Pezeşkiyan: İran'ın tepkisi pişman edecek
        Pezeşkiyan: İran'ın tepkisi pişman edecek
        Netanyahu'dan İsraillilere: Sığınaklara gerek kalmadı
        Netanyahu'dan İsraillilere: Sığınaklara gerek kalmadı
        13 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        13 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        Trump: İran'a anlaşma için şans üstüne şans verdim
        Trump: İran'a anlaşma için şans üstüne şans verdim
        İran, Irak, Suriye ve Ürdün uçuşları iptal
        İran, Irak, Suriye ve Ürdün uçuşları iptal
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        966 milyar dolarlık çatışma
        966 milyar dolarlık çatışma
        İran şimdi ne yapacak?
        İran şimdi ne yapacak?
        İsrail'in İran'a saldırısında kritik isimler hayatını kaybetti
        İsrail'in İran'a saldırısında kritik isimler hayatını kaybetti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in saldırısına tepki
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in saldırısına tepki
        Xavi Hernandez'in Ibiza keyfi
        Xavi Hernandez'in Ibiza keyfi
        İsrail'in İran'a saldırısına dünyadan tepkiler
        İsrail'in İran'a saldırısına dünyadan tepkiler
        Facia, suyu bulanık gördükten sonra yaşandı!
        Facia, suyu bulanık gördükten sonra yaşandı!
        Kamu işçisi için zam teklifi belli oldu
        Kamu işçisi için zam teklifi belli oldu
        F.Bahçe'den Kyle Walker harekatı!
        F.Bahçe'den Kyle Walker harekatı!
        Başkent'te dehşet! Uyuşturucu krizinden 2 kişi öldü!
        Başkent'te dehşet! Uyuşturucu krizinden 2 kişi öldü!
        Dünya 1 numarası aşk tatilinde
        Dünya 1 numarası aşk tatilinde
        Yeni hedef Sutalo!
        Yeni hedef Sutalo!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Erbaa'da Kazım Karabekir Caddesi'nde çalışmalar başladı
        Erbaa'da Kazım Karabekir Caddesi'nde çalışmalar başladı
        Tokat'ta otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı
        Tokat'ta otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı
        Tokat'ta kenenin ısırdığı çocuk tedavi altına alındı
        Tokat'ta kenenin ısırdığı çocuk tedavi altına alındı
        GÜNCELLEME - Tokat'ta ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        GÜNCELLEME - Tokat'ta ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        Tokat'ta maki yangınında 15 dönüm alan zarar gördü
        Tokat'ta maki yangınında 15 dönüm alan zarar gördü
        Tokat'ta ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
        Tokat'ta ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor