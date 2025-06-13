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        Tokat'ta kayalıklarda mahsur kalan keçileri AFAD ve itfaiye ekipleri kurtardı

        Tokat'ın Niksar ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan keçiler, AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 21:20 Güncelleme: 13.06.2025 - 21:20
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        Tokat'ta kayalıklarda mahsur kalan keçileri AFAD ve itfaiye ekipleri kurtardı
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        Tokat'ın Niksar ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan keçiler, AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        İlçeye bağlı Serenli beldesinde Mehmet Akgül'e ait iki keçi, Ayvalı Yaylası'nda kayalık alanda mahsur kaldı.

        Bulunduğu yerden ayrılamayan keçileri çabalarına rağmen indiremeyen Akgül, AFAD ve Niksar itfaiyesinden yardım istedi.

        AFAD ekipleri, yaklaşık 2,5 saatlik çalışma sonucunda keçileri kurtararak, sahibine teslim etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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