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        Tokat Belediyesinden haşerelere karşı ilaçlama çalışması

        Tokat Belediyesi ekipleri, yaz aylarının gelmesiyle ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 16:32 Güncelleme: 18.06.2025 - 17:28
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        Tokat Belediyesinden haşerelere karşı ilaçlama çalışması
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        Tokat Belediyesi ekipleri, yaz aylarının gelmesiyle ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yaz mevsiminin gelmesiyle halk sağlığını tehdit eden haşerelere karşı kentin dört bir yanında ilaçlama çalışması başlatıldı.

        Tokat Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesindeki uzman personel, çevre ve insan sağlığına zarar vermeyen, Sağlık Bakanlığı onaylı ilaçlarla çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, her gece geç saatlerde sivrisinek, karasinek, uçkun ve kene gibi zararlılara karşı etkili ilaçlama gerçekleştiriyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, "Tokat'ımızda yaşam kalitesini yükseltmek ve halk sağlığını korumak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Yaz aylarında artan haşere ve kene tehdidine karşı veteriner ekiplerimiz sahada. Her noktaya ulaşmak, vatandaşlarımızın sağlığını korumak önceliğimiz. Üretken belediyecilik anlayışımızın bir parçası olarak bilimsel yöntemlerle ve periyodik planlamayla bu mücadeleyi sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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