Tokat'ta otomobilin çarptığı 3 yaşındaki çocuk öldü
Tokat'ın Erbaa ilçesinde otomobilin çarptığı 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Tokat’ın Erbaa ilçesinde otomobilin çarptığı 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
M.K. (21) yönetimindeki 60 ABU 206 plakalı otomobil, Ziya Gökalp Mahallesi Akarsu Sokak'ta oyun oynayan 3 yaşındaki Efe Yaşar'a çarptı.
Ağır yaralı olarak Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yaşar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaza sonrası fenalık geçiren otomobil sürücüsü M.K. hastaneye kaldırıldı.
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