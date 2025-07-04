Tokat'ta devrilen kamyonun sürücüsü öldü
Tokat'ın Almus ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.
Tokat'ın Almus ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.
E.Ş. idaresindeki 60 DT 011 plakalı kamyon, Tokat-Almus kara yolu Bakımlı köyü yakınlarında tarlaya devrildi.
Kazada sürücü, olay yerinde yaşamını yitirdi.
E.Ş'nin cenazesi Almus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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