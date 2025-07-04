Tokat'ın ilçelerinde vatandaşlara aşure dağıtıldı

Tokat'ın Başçiftlik ve Erbaa ilçelerinde vatandaşlara aşure dağıtıldı.

Başçiftlik Merkez Camisi avlusunda cuma namazı sonrası vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.

Belediye Başkanı Şaban Bolat, burada yaptığı açıklamada, muharrem ayının hayırlar getirmesi temennisinde bulunarak, "Aşure ikramı için vatandaşlarımızın yanındayız. Muharrem ayının coşkusunu ve bereketini vatandaşlarımızla paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Herkesin ibadetleri kabul olsun." dedi.

- Erbaa

Erbaa Kaymakamlığı ve Erbaa Belediyesi tarafından aşure günü dolayısıyla 2 bin kişiye aşure ikram edildi.

Programa Kaymakam Remzi Demir, Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, İlçe Emniyet Müdürü İran Yıldız, İlçe Müftüsü Bekir Ertürk ve ilçe protokolü katıldı.

Hazırlanan aşureler, 2 bin kişiye ikram edildi.

Belediye Başkanı Karagöl, aşure gününün birlik beraberliği pekiştirme ve ibret alma günü olduğunu dile getirerek, "Kerbela katliamı, Müslüman aleminin ortak hüznü, ortak sızısı olarak hafızalardan hiç çıkartılmamalıdır. Aşure günü, ibret ve ilahi emre gönülden bağlı kalma, aynı zamanda 'Müminler ancak kardeştirler' ilahi hitabındaki kardeşlik ruhunu yürekten hissetme günüdür. Bu anlamlı günde geçmişten bizlere kadar ulaşan aşure geleneğini yaşatmanın yanı sıra ibret almanın, yardımlaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin önemini bir defa daha hatırlıyoruz." ifadelerini kullandı.