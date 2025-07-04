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        Tokat'ın ilçelerinde vatandaşlara aşure dağıtıldı

        Tokat'ın Başçiftlik ve Erbaa ilçelerinde vatandaşlara aşure dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 15:53 Güncelleme: 04.07.2025 - 15:53
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        Tokat'ın ilçelerinde vatandaşlara aşure dağıtıldı
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        Tokat'ın Başçiftlik ve Erbaa ilçelerinde vatandaşlara aşure dağıtıldı.

        Başçiftlik Merkez Camisi avlusunda cuma namazı sonrası vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.

        Belediye Başkanı Şaban Bolat, burada yaptığı açıklamada, muharrem ayının hayırlar getirmesi temennisinde bulunarak, "Aşure ikramı için vatandaşlarımızın yanındayız. Muharrem ayının coşkusunu ve bereketini vatandaşlarımızla paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Herkesin ibadetleri kabul olsun." dedi.

        - Erbaa

        Erbaa Kaymakamlığı ve Erbaa Belediyesi tarafından aşure günü dolayısıyla 2 bin kişiye aşure ikram edildi.

        Programa Kaymakam Remzi Demir, Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, İlçe Emniyet Müdürü İran Yıldız, İlçe Müftüsü Bekir Ertürk ve ilçe protokolü katıldı.

        Hazırlanan aşureler, 2 bin kişiye ikram edildi.

        Belediye Başkanı Karagöl, aşure gününün birlik beraberliği pekiştirme ve ibret alma günü olduğunu dile getirerek, "Kerbela katliamı, Müslüman aleminin ortak hüznü, ortak sızısı olarak hafızalardan hiç çıkartılmamalıdır. Aşure günü, ibret ve ilahi emre gönülden bağlı kalma, aynı zamanda 'Müminler ancak kardeştirler' ilahi hitabındaki kardeşlik ruhunu yürekten hissetme günüdür. Bu anlamlı günde geçmişten bizlere kadar ulaşan aşure geleneğini yaşatmanın yanı sıra ibret almanın, yardımlaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin önemini bir defa daha hatırlıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Kaymakam Demir ise aşurenin birlik beraberliği simgelediğini vurgulayarak, "İslam tarihi açısından aidiyetin ve şükretmelerin adı olan aşure günü aynı zamanda zulme karşı asla doğru yoldan ayrılmayan Hz. Peygamberimizin sevgili torunu Hz. Hüseyin'in şehit edilmesinin de hüznünü taşımaktadır. Dünya döndükçe, insanlık var oldukça hak ile batılın mücadelesi devam edecektir ancak hiçbir zaman unutmayalım ki Allah'ın yardımının tecelli ettiği yerde mağlubiyet, mağduriyet yoktur." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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