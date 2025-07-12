Turhal'da 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu
Tokat'ın Turhal ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitler için mevlit okutuldu.
Tokat'ın Turhal ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitler için mevlit okutuldu.
Turhal Kaymakamlığı ile İlçe Müftülüğünce Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında şehit olanlar için Turhal Merkez Camisi'nde mevlit okutuldu.
Programda, şehitler için daha önce okunan Hatm-i Şerif'in duası da yapıldı.
Programa Kaymakam Ersin Tepeli, Cumhuriyet Başsavcısı Lütfullah Topuk, kurum amirleri, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.
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