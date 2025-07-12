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        Turhal'da 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

        Tokat'ın Turhal ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitler için mevlit okutuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 14:07 Güncelleme: 12.07.2025 - 14:07
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        Turhal'da 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu
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        Tokat'ın Turhal ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitler için mevlit okutuldu.

        Turhal Kaymakamlığı ile İlçe Müftülüğünce Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında şehit olanlar için Turhal Merkez Camisi'nde mevlit okutuldu.

        Programda, şehitler için daha önce okunan Hatm-i Şerif'in duası da yapıldı.

        Programa Kaymakam Ersin Tepeli, Cumhuriyet Başsavcısı Lütfullah Topuk, kurum amirleri, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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