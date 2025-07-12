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        Tokat'ta çıkan anız yangınında yaklaşık 5 dönüm alan zarar gördü

        Tokat'ın Turhal ilçesinde çıkan anız yangınında yaklaşık 5 dönüm alanda zarar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 18:31 Güncelleme: 12.07.2025 - 18:55
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        Tokat'ta çıkan anız yangınında yaklaşık 5 dönüm alan zarar gördü
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        Tokat'ın Turhal ilçesinde çıkan anız yangınında yaklaşık 5 dönüm alanda zarar oluştu.

        Çaylı köyü yakınlarında bulunan tarlada anız yangını çıktı. Yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi.

        Turhal Belediyesi ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında yaklaşık 5 dönüm alan zarar gördü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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