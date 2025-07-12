Tokat'ta çıkan anız yangınında yaklaşık 5 dönüm alan zarar gördü
Tokat'ın Turhal ilçesinde çıkan anız yangınında yaklaşık 5 dönüm alanda zarar oluştu.
Tokat'ın Turhal ilçesinde çıkan anız yangınında yaklaşık 5 dönüm alanda zarar oluştu.
Çaylı köyü yakınlarında bulunan tarlada anız yangını çıktı. Yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi.
Turhal Belediyesi ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında yaklaşık 5 dönüm alan zarar gördü.
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