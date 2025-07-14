Niksar'da 30 bin ton civarında kuru soğan rekoltesi elde edilmesi bekleniyor

Tokat'ın Niksar ilçesinde kuru soğan üretiminde bu yıl 30 bin ton civarında rekolte elde edilmesi bekleniyor.

Niksar ilçesinde üretilen kuru soğan, 2025-2027 üretim planlaması kapsamında havzada yetiştirilecek ürünler listesinde yer alıyor.

İlçenin farklı bölgelerinde yazlık ve kışlık olarak gerçekleştirilen kuru soğan üretimi, hibrit ve yerli çeşitlerle gerçekleştiriliyor.

İlçede yaklaşık 6 bin dekar alanda yapılan soğan üretiminden 2 bin dekarı hibrit çeşitlerle sulanabilir alanlarda yapılıyor, dekarda 10 tona kadar verim alınabiliyor.

Kısmen sulanabilir alanlarda yapılan yerli çeşitlerin ekiminde ise verim, dekarda ortalama 3 ton civarında oluyor.

İlçede şubat ve mart aylarında dikimi yapılan kuru soğanın hasadı, 15 Haziran ile 30 Ağustos arasında gerçekleştiriliyor.

Hasat edilen ürünler, Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgeleri başta olmak üzere Türkiye geneline gönderiliyor.

Bu yıl ilçede 30 bin ton civarında kuru soğan rekoltesi elde edilmesi bekleniyor.