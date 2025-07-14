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        Niksar'da 30 bin ton civarında kuru soğan rekoltesi elde edilmesi bekleniyor

        Tokat'ın Niksar ilçesinde kuru soğan üretiminde bu yıl 30 bin ton civarında rekolte elde edilmesi bekleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 13:35 Güncelleme: 14.07.2025 - 13:42
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        Niksar'da 30 bin ton civarında kuru soğan rekoltesi elde edilmesi bekleniyor
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        Tokat'ın Niksar ilçesinde kuru soğan üretiminde bu yıl 30 bin ton civarında rekolte elde edilmesi bekleniyor.

        Niksar ilçesinde üretilen kuru soğan, 2025-2027 üretim planlaması kapsamında havzada yetiştirilecek ürünler listesinde yer alıyor.

        İlçenin farklı bölgelerinde yazlık ve kışlık olarak gerçekleştirilen kuru soğan üretimi, hibrit ve yerli çeşitlerle gerçekleştiriliyor.

        İlçede yaklaşık 6 bin dekar alanda yapılan soğan üretiminden 2 bin dekarı hibrit çeşitlerle sulanabilir alanlarda yapılıyor, dekarda 10 tona kadar verim alınabiliyor.

        Kısmen sulanabilir alanlarda yapılan yerli çeşitlerin ekiminde ise verim, dekarda ortalama 3 ton civarında oluyor.

        İlçede şubat ve mart aylarında dikimi yapılan kuru soğanın hasadı, 15 Haziran ile 30 Ağustos arasında gerçekleştiriliyor.

        Hasat edilen ürünler, Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgeleri başta olmak üzere Türkiye geneline gönderiliyor.

        Bu yıl ilçede 30 bin ton civarında kuru soğan rekoltesi elde edilmesi bekleniyor.

        Soğan üreticisi Murat Ersin, AA muhabirine, ilk önce 25 dönümlük alanda soğan üretimine başladığını, zamanla üretim alanının 300 dönüme çıktığını söyledi.

        Verimin güzel olduğunu dile getiren Ersin, "Bazı tarlalarda dönümüne 5-6 ton veriyor. Ektiğimiz 300 dönümlük alandan 1200 ton soğan hasadı bekliyoruz. Buradan Gürcistan ve Rusya'ya da soğan göndereceğiz. Tarlada kilosu 5 ila 5,5 lira arasında satılıyor." ifadesini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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