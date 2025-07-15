Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        TOGÜ ile Shanxi Tarım Üniversitesi iş birliği protokolü imzaladı

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) ile Çin Halk Cumhuriyeti'nden Shanxi Tarım Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 18:12 Güncelleme: 15.07.2025 - 18:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        TOGÜ ile Shanxi Tarım Üniversitesi iş birliği protokolü imzaladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) ile Çin Halk Cumhuriyeti'nden Shanxi Tarım Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

        TOGÜ'den yapılan açıklamaya göre, TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz ile Shanxi Tarım Üniversitesi adına Prof. Dr. Qifeng Zhao tarafından iş birliği protokolüne imza atıldı.

        İmzalanan protokol kapsamında iki üniversite arasında akademik değişim programları, ortak araştırma projeleri, teknik iş birlikleri ve bilimsel yayınlar başta olmak üzere birçok alanda sürdürülebilir ortak çalışmalar yürütülmesi hedefleniyor.

        Özellikle Tokat bölgesine yönelik geliştirilecek projelerle, meyvecilik alanında karşılaşılan sorunlara çözüm odaklı akademik ve teknik katkılar sağlanması amaçlanıyor.

        Söz konusu iş birliğinin Türkiye ve Çin arasında tarım, bilim ve yüksek öğretim alanlarında kalıcı ve verimli bir akademik köprü kurulmasına katkı sunması bekleniyor.

        Shanxi Tarım Üniversitesi heyeti, Tokat bölgesindeki meyve üretim sahalarında teknik incelemelerde bulunarak yerel tarımsal uygulamalara ilişkin gözlem ve değerlendirmelerde de bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TBMM'de 15 Temmuz anma töreni
        TBMM'de 15 Temmuz anma töreni
        Siyasilerden Habertürk TV'de 15 Temmuz mesajları
        Siyasilerden Habertürk TV'de 15 Temmuz mesajları
        15 Temmuz darbe girişiminin 9. yılı
        15 Temmuz darbe girişiminin 9. yılı
        Dedemin Kürt raporu
        Dedemin Kürt raporu
        Avrupa’dan zararlı içeriklere karşı yaş hamlesi
        Avrupa’dan zararlı içeriklere karşı yaş hamlesi
        "Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti"
        "Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti"
        LGS'de şaibe iddialarına Bakan Tekin'den açıklama
        LGS'de şaibe iddialarına Bakan Tekin'den açıklama
        'Cüce sanatçı' soruşturması açıldı
        'Cüce sanatçı' soruşturması açıldı
        Yazar Pınar Kür hayatını kaybetti
        Yazar Pınar Kür hayatını kaybetti
        Osimhen'de son durum: Napoli'den flaş istek!
        Osimhen'de son durum: Napoli'den flaş istek!
        İddia: Trump'tan savaşın seyrini değiştirecek adım
        İddia: Trump'tan savaşın seyrini değiştirecek adım
        Galatasaray'dan Ahmetcan Kaplan harekatı!
        Galatasaray'dan Ahmetcan Kaplan harekatı!
        İlki burada yaşanmıştı! O kurşun Atatürk'e hediye!
        İlki burada yaşanmıştı! O kurşun Atatürk'e hediye!
        1 ay önce boşandığı karısını öldürdü!
        1 ay önce boşandığı karısını öldürdü!
        Fenerbahçe'ye kötü haber: Asensio
        Fenerbahçe'ye kötü haber: Asensio
        Terör örgütü FETÖ'nün finans yapılanmasına operasyon: 26 gözaltı
        Terör örgütü FETÖ'nün finans yapılanmasına operasyon: 26 gözaltı
        Beşiktaş'tan Delgado teklifi!
        Beşiktaş'tan Delgado teklifi!
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        Soğuk kahve günde en fazla kaç bardak içilmeli?
        Soğuk kahve günde en fazla kaç bardak içilmeli?
        Migreni olanlar için yazı kurtaracak öneriler
        Migreni olanlar için yazı kurtaracak öneriler

        Benzer Haberler

        Yeşilay Tokat Şube Başkanı Ateş'ten Tokat Valisi Köklü'ye ziyaret
        Yeşilay Tokat Şube Başkanı Ateş'ten Tokat Valisi Köklü'ye ziyaret
        AK Parti Tokat İl Başkanı Dizer'den 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gün...
        AK Parti Tokat İl Başkanı Dizer'den 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gün...
        MHP Tokat İl Başkanı İpek'ten 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesa...
        MHP Tokat İl Başkanı İpek'ten 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesa...
        Erbaa Belediye Başkanı Karagöl, eski tekel işletme binasını inceledi
        Erbaa Belediye Başkanı Karagöl, eski tekel işletme binasını inceledi
        Tokat'ta serinlemek için girdiği çayda suların yükselmesiyle mahsur kalan k...
        Tokat'ta serinlemek için girdiği çayda suların yükselmesiyle mahsur kalan k...
        Baraj kapağı açılınca çayda mahsur kaldı
        Baraj kapağı açılınca çayda mahsur kaldı