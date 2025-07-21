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        Tokat'ta tarlaya devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde tarlaya devrilen otomobildeki biri bebek 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 10:16 Güncelleme: 21.07.2025 - 10:16
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        Tokat'ta tarlaya devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı
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        Tokat'ın Erbaa ilçesinde tarlaya devrilen otomobildeki biri bebek 6 kişi yaralandı.

        Furkan T. (24) yönetimindeki 60 AP 598 plakalı otomobil, Karayaka beldesi yakınlarında tarlaya devrildi.

        Kazada sürücü ile A.E.T. (1), K.T. (25), A.T. (43), A.T. (52) ve Ş.Ö. (51) yaralandı.

        Araçta sıkışan 4 kişi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

        Yaralılar, ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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