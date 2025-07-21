Tokat'ta çıkan yangında 1 ev ile 2 ahır kullanılamaz hale geldi

Pazar Belediyesi itfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğü personelinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında, ev ve 2 ahır kullanılamaz hale geldi.

Çayköy'de Aslan Candan'a ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, binanın bitişiğindeki 2 ahıra da sıçradı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.