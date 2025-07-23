TOGÜ Rektörü Yılmaz'dan Taşkent Devlet Şarkşinaslık Üniversitesine ziyaret

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Rektör Yılmaz, akademik iş birliğini güçlendirmek ve yeni ortaklık fırsatlarını değerlendirmek amacıyla Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Taşkent Devlet Şarkşinaslık Üniversitesini ziyaret etti.

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