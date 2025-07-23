Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        TOGÜ Rektörü Yılmaz'dan Taşkent Devlet Şarkşinaslık Üniversitesine ziyaret

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Taşkent Devlet Şarkşinaslık Üniversitesine ziyaret gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 15:20 Güncelleme: 23.07.2025 - 15:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        TOGÜ Rektörü Yılmaz'dan Taşkent Devlet Şarkşinaslık Üniversitesine ziyaret
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Taşkent Devlet Şarkşinaslık Üniversitesine ziyaret gerçekleştirdi.

        TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Rektör Yılmaz, akademik iş birliğini güçlendirmek ve yeni ortaklık fırsatlarını değerlendirmek amacıyla Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Taşkent Devlet Şarkşinaslık Üniversitesini ziyaret etti.

        Rektör Yılmaz’a ziyarette Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Yusuf Temür, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alpaslan Demir eşlik etti.

        Ziyaretin sonunda Yılmaz, Taşkent Devlet Şarkşinaslık Üniversitesinin anı defterini imzalayarak, misafirperverlikleri için teşekkürlerini iletti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tartışmalı terör maddesi yürürlükten kalktı! Cezaevlerinden tahliyeler başladı
        Tartışmalı terör maddesi yürürlükten kalktı! Cezaevlerinden tahliyeler başladı
        Sakarya'da yeni orman yangını
        Sakarya'da yeni orman yangını
        MSB: Suriye, Türkiye'den resmi destek talep etti
        MSB: Suriye, Türkiye'den resmi destek talep etti
        Eurofighter'da ilk imza atıldı
        Eurofighter'da ilk imza atıldı
        Yok böyle sıcak! Şanlıurfa 51 derece!
        Yok böyle sıcak! Şanlıurfa 51 derece!
        Hakan'dan F.Bahçe ve G.Saray cevabı!
        Hakan'dan F.Bahçe ve G.Saray cevabı!
        Yerli sosyal medya platformu Next
        Yerli sosyal medya platformu Next
        AKOM'dan iki kötü haber birden!
        AKOM'dan iki kötü haber birden!
        Ailesinden önce annesini öldürdü iddiası!
        Ailesinden önce annesini öldürdü iddiası!
        Beşiktaş'ta rota Kerem!
        Beşiktaş'ta rota Kerem!
        Rusya - Ukrayna masasına “Kamçatka" formülü
        Rusya - Ukrayna masasına “Kamçatka" formülü
        Rekor kırdı
        Rekor kırdı
        "Bugün olsa yine o kadını bulurum"
        "Bugün olsa yine o kadını bulurum"
        Fenerbahçe'ye sponsorluğu ile gündeme gelen Hamdi Ulukaya kimdir?
        Fenerbahçe'ye sponsorluğu ile gündeme gelen Hamdi Ulukaya kimdir?
        Beşiktaş, Shakhtar'ı ağırlayacak!
        Beşiktaş, Shakhtar'ı ağırlayacak!
        Sigara içene de ceza geliyor
        Sigara içene de ceza geliyor
        Jose Mourinho'dan Fenerbahçe itirafı!
        Jose Mourinho'dan Fenerbahçe itirafı!
        Çınar ağacı faciasında ikinci ölüm!
        Çınar ağacı faciasında ikinci ölüm!
        Geride 240 milyon dolar bıraktı
        Geride 240 milyon dolar bıraktı
        "Artık bizim ürünlerimizi başka ülkeler yerlileştiriyor"
        "Artık bizim ürünlerimizi başka ülkeler yerlileştiriyor"

        Benzer Haberler

        Kuzeni Zafer'in ardından Dilek'in de Kelkit Çayı'nda cansız bedeni bulundu
        Kuzeni Zafer'in ardından Dilek'in de Kelkit Çayı'nda cansız bedeni bulundu
        Tokat zabıta ekipleri marketlerde denetim yaptı
        Tokat zabıta ekipleri marketlerde denetim yaptı
        GÜNCELLEME 2 - Tokat'ta kayıp iki kuzenin cesetleri Kelkit Çayı'nda bulundu
        GÜNCELLEME 2 - Tokat'ta kayıp iki kuzenin cesetleri Kelkit Çayı'nda bulundu
        Kayıp olarak aranan 2 kuzenin bulunduğu otomobil Kelkit Çayı kenarında bulu...
        Kayıp olarak aranan 2 kuzenin bulunduğu otomobil Kelkit Çayı kenarında bulu...
        GÜNCELLEME - Tokat'ta kayıp iki kuzenden birinin cesedi Kelkit Çayı'nda bu...
        GÜNCELLEME - Tokat'ta kayıp iki kuzenden birinin cesedi Kelkit Çayı'nda bu...
        Tokat'ta iki kuzenin kaybolmadan önce bindiği otomobil Kelkit Çayı kenarınd...
        Tokat'ta iki kuzenin kaybolmadan önce bindiği otomobil Kelkit Çayı kenarınd...