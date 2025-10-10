Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
Tokat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Tokat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretine yönelik kent merkezinde ev ve iş yerlerine operasyon düzenledi.
Operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı, 99 sentetik ecza hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.