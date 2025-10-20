Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Başçiftlik'te Muhtarlar Günü kutlandı

        Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2025 - 09:56 Güncelleme: 20.10.2025 - 09:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Başçiftlik'te Muhtarlar Günü kutlandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı.

        15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na Çelenk konuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından çelenk sunma töreni sona erdi.

        Kutlama programına Başçiftlik Belediye Başkanı Şaban Bolat, mahalle ve köy muhtarları, İl Genel Meclisi üyeleri, Siyasi parti temsilcileri ve daire amirleri katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sevgilisi iş yerine almadı... Genç kadın binayı kundakladı!
        Sevgilisi iş yerine almadı... Genç kadın binayı kundakladı!
        "Çocuklarıma ülkeme hizmet ettim..." Bir öğretmeni kaybettik!
        "Çocuklarıma ülkeme hizmet ettim..." Bir öğretmeni kaybettik!
        Egea'yı kurtarma operasyonu
        Egea'yı kurtarma operasyonu
        Trump'tan protestolara tepki
        Trump'tan protestolara tepki
        Louvre Müzesi'ndeki soygun nasıl gerçekleşti?
        Louvre Müzesi'ndeki soygun nasıl gerçekleşti?
        Danışma Kurulu 'asgari ücret' gündemiyle toplanacak
        Danışma Kurulu 'asgari ücret' gündemiyle toplanacak
        Kargo uçağı pistten çıkıp denize düştü!
        Kargo uçağı pistten çıkıp denize düştü!
        20-26 Ekim haftası burç yorumlarınız
        20-26 Ekim haftası burç yorumlarınız
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Boşandılar
        Boşandılar
        Deja vu’nun bilimsel açıklaması bakın neymiş!
        Deja vu’nun bilimsel açıklaması bakın neymiş!
        Ücrette işverenin maliyeti artacak
        Ücrette işverenin maliyeti artacak
        İsrail: Ateşkes yeniden uygulanmaya başladı
        İsrail: Ateşkes yeniden uygulanmaya başladı
        Türk mutfağında saklı umami kaynakları
        Türk mutfağında saklı umami kaynakları
        KKTC'de seçim sonuçları açıklandı!
        KKTC'de seçim sonuçları açıklandı!
        Toprak Razgatlıoğlu, dünya şampiyonu!
        Toprak Razgatlıoğlu, dünya şampiyonu!
        Uzman çavuşu öldürüp otomobilini gasp etti! Polislere ateş açtı!
        Uzman çavuşu öldürüp otomobilini gasp etti! Polislere ateş açtı!
        Bu mesleklere yıllık harç geliyor
        Bu mesleklere yıllık harç geliyor
        Bütün gün aynı şarkıyı mı söylüyorsunuz?
        Bütün gün aynı şarkıyı mı söylüyorsunuz?
        Kedisi sayesinde kanser olduğunu öğrendi
        Kedisi sayesinde kanser olduğunu öğrendi

        Benzer Haberler

        Tokatlı 4 aday, merkez birliği genel başkanı seçildi
        Tokatlı 4 aday, merkez birliği genel başkanı seçildi
        Tokat'ta sonbaharın güzelliği havadan görüntülendi
        Tokat'ta sonbaharın güzelliği havadan görüntülendi
        Tokat'ta 'Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi' inşaatı tamam...
        Tokat'ta 'Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi' inşaatı tamam...
        Eğitim sırasında şehit olan askerin cenazesi, törenle memleketine uğurlandı
        Eğitim sırasında şehit olan askerin cenazesi, törenle memleketine uğurlandı
        Tokat'ta şehit olan askerin cenazesi memleketi Gaziantep'e uğurlandı
        Tokat'ta şehit olan askerin cenazesi memleketi Gaziantep'e uğurlandı
        Tokat'ta "Afetlere değil dirençliliğe yatırım" temalı çalıştay düzenlendi
        Tokat'ta "Afetlere değil dirençliliğe yatırım" temalı çalıştay düzenlendi