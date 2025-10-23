Tokat'ta düzenlenen fuhuş operasyonunda 5 kişi tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.A, Y.S.A, H.D, H.K. ve K.G. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonda "fuhşa teşvik ve aracılık" suçlamasıyla N.Ö, H.K, Z.G.K, H.D, Y.S.A, B.B.A, K.G. ve D.A. gözaltına alındı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aralarında bir otel sahibinin de bulunduğu şüphelilere operasyon düzenledi.

Ekipler, 2 aylık teknik ve fiziki takip yaptı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.