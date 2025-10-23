Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat'ta düzenlenen fuhuş operasyonunda 5 kişi tutuklandı

        Tokat'ta düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2025 - 18:48 Güncelleme: 23.10.2025 - 18:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat'ta düzenlenen fuhuş operasyonunda 5 kişi tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tokat'ta düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, 2 aylık teknik ve fiziki takip yaptı.

        Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aralarında bir otel sahibinin de bulunduğu şüphelilere operasyon düzenledi.

        Operasyonda "fuhşa teşvik ve aracılık" suçlamasıyla N.Ö, H.K, Z.G.K, H.D, Y.S.A, B.B.A, K.G. ve D.A. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.A, Y.S.A, H.D, H.K. ve K.G. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Metrekareye 144 kg yağış düştü! Foça'yı sel vurdu!
        Metrekareye 144 kg yağış düştü! Foça'yı sel vurdu!
        Kadıköy'de ilk 11'ler belli oldu!
        Kadıköy'de ilk 11'ler belli oldu!
        Trump, İsrail'i 'net olarak' uyardı
        Trump, İsrail'i 'net olarak' uyardı
        Lionel Messi imzayı attı!
        Lionel Messi imzayı attı!
        500 bin sosyal konutla 'Ev Sahibi Türkiye' dönemi
        500 bin sosyal konutla 'Ev Sahibi Türkiye' dönemi
        23 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        23 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Hasret cinayetinde baş şüphelinin 3 yakını tutuklandı!
        Hasret cinayetinde baş şüphelinin 3 yakını tutuklandı!
        Gelir İdaresi'nden 'kiralarla ilgili yeni vergi geldiği' iddialarına yanıt
        Gelir İdaresi'nden 'kiralarla ilgili yeni vergi geldiği' iddialarına yanıt
        CHP kurultay davasında ne bekleniyor? İşte 4 olası senaryo
        CHP kurultay davasında ne bekleniyor? İşte 4 olası senaryo
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Savcıyı makamında tehdit edenlerin hesap günü!
        Savcıyı makamında tehdit edenlerin hesap günü!
        3 kişiyi öldürdü! İstanbul'da gece saatlerinde vahşet!
        3 kişiyi öldürdü! İstanbul'da gece saatlerinde vahşet!
        Gazze'de İsrail'i kızdıran görüntü
        Gazze'de İsrail'i kızdıran görüntü
        "Bodo/Glimt yerle bir edildi"
        "Bodo/Glimt yerle bir edildi"
        3 çocuk annesi son sınıf öğrencisi... Üniversitede kadın cinayeti
        3 çocuk annesi son sınıf öğrencisi... Üniversitede kadın cinayeti
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Neşe Aksoy hayatını kaybetti
        Neşe Aksoy hayatını kaybetti
        Louvre Müzesi soyguncularının kaçma anı!
        Louvre Müzesi soyguncularının kaçma anı!
        Ömürlük değilmiş
        Ömürlük değilmiş
        Dilinizin rengi değişiyorsa dikkat!
        Dilinizin rengi değişiyorsa dikkat!

        Benzer Haberler

        Tokat'tra fuhuş operasyonu: 5 tutuklama
        Tokat'tra fuhuş operasyonu: 5 tutuklama
        TOGÜ'de "Pembe Ayna" ile meme kanseri farkındalık etkinliği düzenledi
        TOGÜ'de "Pembe Ayna" ile meme kanseri farkındalık etkinliği düzenledi
        Mert'in yaralandığı yorgun mermi, tutuklanan şüphelinin tabancasından çıkmı...
        Mert'in yaralandığı yorgun mermi, tutuklanan şüphelinin tabancasından çıkmı...
        Tokat'ta bin makaron ele geçirildi
        Tokat'ta bin makaron ele geçirildi
        Sulusaray'da Filistin yararına kermes düzenlendi
        Sulusaray'da Filistin yararına kermes düzenlendi
        Tokat'ta telefonla dolandırıcılık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı
        Tokat'ta telefonla dolandırıcılık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı