Tokat'ta kaçak kazı yaparken yakalanan şüphelinin evinde 144 sikke bulundu

Olay yerinde, kaçak kazıda kullanılan malzemeler, şüphelinin evinde ise 144 sikke ile tarihi niteliği bulunduğu değerlendirilen 26 parça obje, 2 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 7 ruhsatsız av tüfeği, 1 havalı tüfek ve 18 mermi ele geçirildi.

