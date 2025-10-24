Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat'ta kaçak kazı yaparken yakalanan şüphelinin evinde 144 sikke bulundu

        Tokat'ta kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan zanlının evinde, 144 sikke ile ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

        Giriş: 24.10.2025 - 12:06 Güncelleme: 24.10.2025 - 12:06
        Tokat'ta kaçak kazı yaparken yakalanan şüphelinin evinde 144 sikke bulundu
        Tokat'ta kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan zanlının evinde, 144 sikke ile ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal alanda kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, düzenledikleri operasyonda, şüpheliyi suçüstü yakaladı.

        Olay yerinde, kaçak kazıda kullanılan malzemeler, şüphelinin evinde ise 144 sikke ile tarihi niteliği bulunduğu değerlendirilen 26 parça obje, 2 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 7 ruhsatsız av tüfeği, 1 havalı tüfek ve 18 mermi ele geçirildi.

        Zanlı, işlemleri için jandarmaya götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

