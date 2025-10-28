Samsun ve çevre illerde Cumhuriyet'in 102. yılı kutlanıyor

Samsun, Tokat, Kastamonu, Çorum, Sinop, Amasya ve Çankırı'da Cumhuriyet'in 102. yılı kutlamaları kapsamında tören düzenlendi.

Samsun'da kutlama programı, Onur Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Vali Orhan Tavlı, Cumhuriyet'in ikinci asrında Türkiye Yüzyılı hedefiyle her alanda gelecek kuşaklara gurur duyacakları çok daha güçlü, çok daha müreffeh bir ülke bırakmak için çalışmayı sürdüreceklerini söyledi.

Konuşmanın ardından Onur Anıtı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşte 1919 metre uzunluğunda Türk bayrağı açıldı.

Programa CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse, MHP İl Başkanı Burhan Mucur ile vatandaşlar katıldı.

- Tokat Tokat Valisi Abdullah Köklü ve Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona eren törene CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Faruk Aydın, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin ile siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - Kastamonu Kastamonu Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende Vali Meftun Dallı, Belediye Başkanı Hasan Baltacı ve Garnizon Komutanı Personel Albay Bülent Karakoç, Atatürk ve Şehit Şerife Bacı Anıtı'na çelenk bıraktı. Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk, Cumhuriyet ve Kastamonu Fotoğraf Sergisi'nin açılışı gerçekleştirildi. Programa AK Parti Kastamonu Milletvekili Serap Ekmekci, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. - Çorum

Çorum'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Vali Ali Çalgan ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Çelenk töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi. Törene CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Garnizon Komutanı Albay Fatih Yiğit, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı Albay Kubilay Ayvaz, siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - Sinop Sinop'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında çelenk sunma töreni düzenlendi. Hükümet Meydanı'nda gerçekleştirilen tören Vali Mustafa Özarslan, Belediye Başkanı Metin Gürbüz ve Garnizon Komutanı Albay Mustafa Yıldırıcı tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona eren törene Cumhuriyet Başsavcısı Mesut Pektaş, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.