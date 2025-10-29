Tokat'ın ilçelerinde Cumhuriyet'in 102. yılı kutlandı

Tokat'ın Yeşilyurt, Başçiftlik ve Turhal ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile Cumhuriyet'in 102. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

Yeşilyurt Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Daha sonra Kaymakam Yeşim Altın ve Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz, öğrencilerin ve halkın bayramını kutladı.

Günün anlam ve önemi belirten konuşma Kaymakam Yeşim Altın tarafından yapıldıktan sonra öğrenciler tarafından şiirler okunup çeşitli dans ve müzikli gösteriler ile tiyatro oyunu sergilendi.

Tören sonunda yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Programa İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Sami Burak Aksoy, Emniyet Amiri Fatih Yaşar ile ilçe protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

- Başçiftlik

Başçiftlik ilçesinde Cumhuriyet'in 102. yılı kutlama programı Başçiftlik Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.