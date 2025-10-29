Habertürk
        Tokat'ın ilçelerinde Cumhuriyet'in 102. yılı kutlandı

        Tokat'ın Yeşilyurt, Başçiftlik ve Turhal ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile Cumhuriyet'in 102. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Giriş: 29.10.2025 - 13:06 Güncelleme: 29.10.2025 - 13:06
        Tokat'ın ilçelerinde Cumhuriyet'in 102. yılı kutlandı
        Tokat'ın Yeşilyurt, Başçiftlik ve Turhal ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile Cumhuriyet'in 102. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Yeşilyurt Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Daha sonra Kaymakam Yeşim Altın ve Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz, öğrencilerin ve halkın bayramını kutladı.

        Günün anlam ve önemi belirten konuşma Kaymakam Yeşim Altın tarafından yapıldıktan sonra öğrenciler tarafından şiirler okunup çeşitli dans ve müzikli gösteriler ile tiyatro oyunu sergilendi.

        Tören sonunda yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

        Programa İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Sami Burak Aksoy, Emniyet Amiri Fatih Yaşar ile ilçe protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        - Başçiftlik

        Başçiftlik ilçesinde Cumhuriyet'in 102. yılı kutlama programı Başçiftlik Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende Başçiftlik Kaymakamı Murat Görmüş ve Belediye Başkanı Şaban Bolat öğrenciler ve vatandaşların bayramını kutladı.

        Kaymakam Murat Görmüş'ün günün anlam ve önemi belirten konuşmasının ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu, gösteriler ve oratoryo gösterisi sunuldu.

        Cumhuriyet Bayramı kapsamında ilçe genelindeki okullarda yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri de verildi.

        - Turhal

        Turhal Cumhuriyet Anadolu Lisesi spor salonunda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Turhal Kaymakamı Ersin Tepeli yaptı.

        Törende öğrenciler şiir okuyarak, dans gösterileri sundu.

        İlçe genelinde düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından program geçit töreni ile son buldu.

        Törene Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mahmut Ekrem Kış, Şenyurt Belediye Başkanı Osman İpek, Garnizon Komutanı Piyade Yarbay Faruk Cesur, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Yüzbaşı Burak Dügeroğlu, İlçe Emniyet Müdürü Murat Dağ, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aziz Durgun, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum müdürleri, gaziler ve şehit yakınları, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

