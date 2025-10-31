Turhal Atatürk Ortaokulu'nun kütüphanesi yenilendi

Yapılan yeniliklerle öğrencilerin okuma sevgisini yaşam biçimine dönüştürmesi, araştırma ve öğrenme alışkanlıklarını geliştirmeleri hedefleniyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan "Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği" kapsamında Tokat Toplum Gönüllüleri Vakfı aracılığıyla yeni kitaplıklar, çocuk edebiyatının seçkin eserleri ve akıl zeka oyunları ile okulunun kütüphanesinin içeriği zenginleştirildi.

