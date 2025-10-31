Habertürk
        Tokat Haberleri

        Tokat'ta trafik kazasında 1 kişi yaralandı

        Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Giriş: 31.10.2025 - 12:01 Güncelleme: 31.10.2025 - 12:01
        Tokat'ta trafik kazasında 1 kişi yaralandı
        Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Tuncay B. idaresindeki 60 ADY 736 plakalı otomobil, Çevreyolu Cezaevi Kavşağı'nda Hülya Ö. yönetimindeki 60 AGB 915 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada sürücülerden Hülya Ö. yaralandı. Yaralı, ambulansla Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

