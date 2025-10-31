Tokat'ta trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Tuncay B. idaresindeki 60 ADY 736 plakalı otomobil, Çevreyolu Cezaevi Kavşağı'nda Hülya Ö. yönetimindeki 60 AGB 915 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücülerden Hülya Ö. yaralandı. Yaralı, ambulansla Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
