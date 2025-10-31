Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        TOGÜ Ebelik Bölümü akademisyenlerinden meme kanseri farkındalık etkinliği

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü akademisyenleri, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında etkinlik gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 14:51 Güncelleme: 31.10.2025 - 14:51
        TOGÜ Ebelik Bölümü akademisyenlerinden meme kanseri farkındalık etkinliği
        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü akademisyenleri, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında etkinlik gerçekleştirdi.

        Kadın sağlığının korunması ve geliştirilmesi alanında hem öğrencilere eğitim veren hem de topluma yönelik farkındalık çalışmaları yürüten ebelik bölümü akademisyenleri, kendi meme muayenelerini yaptırarak risk grubunda yer alanlar için ultrason ve mamografi randevuları oluşturdu.

        Ebelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Özgür Alparslan, yaptığı açıklamada, yıllardır kadınlara meme sağlığı konusunda danışmanlık yaptıklarını, öğrencilere de bu konuda eğitim sunduklarını anlatarak, "Ancak bu süreçte kendimizi ihmal ettiğimizi fark ettik. Bu nedenle farkındalığın önce bizden başlaması gerektiğine inanarak hep birlikte meme muayenelerimizi yaptırdık. Kendi sağlığımıza gösterdiğimiz özenin öğrencilerimize ve topluma örnek olmasını diliyoruz." dedi.

        Ebelik bölümü akademisyenleri, farkındalık ayı boyunca öğrenci ve toplum eğitimlerine de devam edeceklerini, erken tanının hayat kurtardığı mesajını vurgulamayı sürdüreceklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

