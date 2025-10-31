TOGÜ Ebelik Bölümü akademisyenlerinden meme kanseri farkındalık etkinliği

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü akademisyenleri, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında etkinlik gerçekleştirdi.

Kadın sağlığının korunması ve geliştirilmesi alanında hem öğrencilere eğitim veren hem de topluma yönelik farkındalık çalışmaları yürüten ebelik bölümü akademisyenleri, kendi meme muayenelerini yaptırarak risk grubunda yer alanlar için ultrason ve mamografi randevuları oluşturdu.

Ebelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Özgür Alparslan, yaptığı açıklamada, yıllardır kadınlara meme sağlığı konusunda danışmanlık yaptıklarını, öğrencilere de bu konuda eğitim sunduklarını anlatarak, "Ancak bu süreçte kendimizi ihmal ettiğimizi fark ettik. Bu nedenle farkındalığın önce bizden başlaması gerektiğine inanarak hep birlikte meme muayenelerimizi yaptırdık. Kendi sağlığımıza gösterdiğimiz özenin öğrencilerimize ve topluma örnek olmasını diliyoruz." dedi.

Ebelik bölümü akademisyenleri, farkındalık ayı boyunca öğrenci ve toplum eğitimlerine de devam edeceklerini, erken tanının hayat kurtardığı mesajını vurgulamayı sürdüreceklerini kaydetti.