        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat'ta fidan dikim etkinliği yapıldı

        Tokat'ın Zile ilçesinde fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2025 - 15:38 Güncelleme: 04.11.2025 - 15:38
        Tokat'ın Zile ilçesinde fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Zile Meslek Yüksekokulunda bulunan Zile Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Ceza İnfaz Kurumları Hatıra Ormanı'nda düzenlenen etkinliğe Kaymakam Çağlar Tekin, Zile Belediye Başkanı Şükrü Sargın, Cumhuriyet Başsavcısı Cüneyt Sanıvar, kurum müdürleri, yükümlüler ve üniversite öğrencileri katıldı.

        Programda, katılımcılar fidan dikimi gerçekleştirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

