Tokat'ta çıkan yangında iki katlı ahşap evde hasar oluştu

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde çıkan yangın, iki katlı ahşap evde hasara neden oldu.

İlçeye bağlı Yağsıyan köyünde Nail ve Naim Meydan'a ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi.

Reşadiye ve çevre belediye itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında evde hasar meydana geldi.