        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat'ta çıkan yangında iki katlı ahşap evde hasar oluştu

        Tokat'ın Reşadiye ilçesinde çıkan yangın, iki katlı ahşap evde hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2025 - 11:27 Güncelleme: 08.11.2025 - 11:27
        Tokat'ta çıkan yangında iki katlı ahşap evde hasar oluştu
        Tokat'ın Reşadiye ilçesinde çıkan yangın, iki katlı ahşap evde hasara neden oldu.

        İlçeye bağlı Yağsıyan köyünde Nail ve Naim Meydan'a ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangını gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi.

        Reşadiye ve çevre belediye itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında evde hasar meydana geldi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

