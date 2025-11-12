TOGÜ ile OKA arasında "Siber Vatan" iş birliği protokolü imzalandı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversite (TOGÜ) ile Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) arasında "Siber Vatan" iş birliği protokolü imzalandı.

TOGÜ'den yapılan açıklamaya göre, siber güvenlik bilincini artırmak ve gençleri dijital savunma alanında yetiştirmek amacıyla TOGÜ ile OKA arasında "Türkiye Siber Vatan Programı" kapsamında iş birliği protokolü imzalanması kararlaştırıldı.

Rektörlük makamında gerçekleşen imza törenine Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz ile OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle katıldı.

Protokol ile Türkiye'de artan siber güvenlik uzmanı ihtiyacının karşılanması için üniversite öğrencilerinin farkındalığının artırılması ve yetenekli gençleri tespit ederek bu alanda eğitimlerle desteklenmesi hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yılmaz, dijitalleşmenin hızla arttığı günümüzde bilgi güvenliğinin ulusal güvenliğin bir parçası haline geldiğini vurgulayarak, "Bu protokol, gençlerimizin siber güvenlik bilinci kazanması ve bu alanda nitelikli insan kaynağı olarak yetişmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Üniversitemizin bu anlamlı projede yer almasından memnuniyet duyuyor, emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.