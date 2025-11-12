Erbaa'da asfaltlama çalışmaları devam ediyor

Bölgedeki çalışmaların devam edeceğini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, "Ekiplerimiz okullar bölgesi ve Kelkit Mahallesi'nde ihtiyaç duyulan sathi kaplama çalışmalarına devam ediyor. Süratle çok sayıda cadde ve sokağımızı sathi kaplama asfalt sererek tamamladık. Vatandaşlarımızı kış öncesi daha konforlu yollara kavuşturacağız." dedi.

Ekipler, Yahya Kemal Beyatlı Caddesi Marif Sokak, Dolunay Sokak, Ahmet Haşim Caddesi ve Cemil Meriç caddelerinde de sathi kaplama asfalt çalışması gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.