        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Erbaa'da asfaltlama çalışmaları devam ediyor

        Erbaa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, sathi kaplama asfalt çalışmalarına devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2025 - 16:37 Güncelleme: 12.11.2025 - 16:37
        Erbaa'da asfaltlama çalışmaları devam ediyor
        Erbaa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, sathi kaplama asfalt çalışmalarına devam ediyor.

        Erbaa Belediyesi ekiplerince başlatılan sathi kaplama asfaltlama kapsamında geçen hafta Kelkit Mahallesi Kanal Sokak, Esenler Sokak, Pıtırak Sokak, okullar bölgesi ve üniversite yolunda çalışma gerçekleştirildi.

        Ekipler, Yahya Kemal Beyatlı Caddesi Marif Sokak, Dolunay Sokak, Ahmet Haşim Caddesi ve Cemil Meriç caddelerinde de sathi kaplama asfalt çalışması gerçekleştirdi.

        Bölgedeki çalışmaların devam edeceğini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, "Ekiplerimiz okullar bölgesi ve Kelkit Mahallesi'nde ihtiyaç duyulan sathi kaplama çalışmalarına devam ediyor. Süratle çok sayıda cadde ve sokağımızı sathi kaplama asfalt sererek tamamladık. Vatandaşlarımızı kış öncesi daha konforlu yollara kavuşturacağız." dedi.

