Tokat Belediyesi yayaların güvenli ulaşımı için çalışma yürütüyor

Tokat Belediyesi, yayaların güvenli ulaşımını sağlamak amacıyla çeşitli çalışmalar yürütüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tokat Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, şehir genelinde yaya güvenliğini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Tokat'ın birçok noktasında, özellikle yoğun kullanılan merdivenlerde, halı saha, parklar, resmi kurum çevrelerinde ve mezarlık alanlarındaki merdivenlerde korkuluk ve el tutamaçları montajı yapılarak vatandaşların güvenli ve konforlu ulaşımına katkı sağlanıyor.

Ayrıca istinat duvarları başta olmak üzere çeşitli bölgelerde güvenliği güçlendirmek amacıyla tel çit uygulamaları da hızla devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Tokat'ta üretken belediyecilik anlayışıyla yaya ulaşımını daha güvenli ve erişilebilir hale getirmenin öncelikleri olduğunu vurgulayarak, "Hemşehrilerimizin günlük yaşamını kolaylaştırmak, şehrimizin her köşesinde güvenliği artırmak için ekiplerimiz sahada yoğun çalışma yürütüyor. Yaya güvenliğini artırmak, özellikle yaşlı, çocuklu ya da engelli vatandaşlarımızın merdivenleri daha rahat kullanabilmeleri için şehir genelinde, mezarlık alanlarındaki merdivenlerde korkuluk ve el tutamaçları montaj çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.