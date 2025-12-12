Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat Belediyesi yayaların güvenli ulaşımı için çalışma yürütüyor

        Tokat Belediyesi, yayaların güvenli ulaşımını sağlamak amacıyla çeşitli çalışmalar yürütüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2025 - 19:18 Güncelleme: 12.12.2025 - 19:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat Belediyesi yayaların güvenli ulaşımı için çalışma yürütüyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tokat Belediyesi, yayaların güvenli ulaşımını sağlamak amacıyla çeşitli çalışmalar yürütüyor.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tokat Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, şehir genelinde yaya güvenliğini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Tokat'ın birçok noktasında, özellikle yoğun kullanılan merdivenlerde, halı saha, parklar, resmi kurum çevrelerinde ve mezarlık alanlarındaki merdivenlerde korkuluk ve el tutamaçları montajı yapılarak vatandaşların güvenli ve konforlu ulaşımına katkı sağlanıyor.

        Ayrıca istinat duvarları başta olmak üzere çeşitli bölgelerde güvenliği güçlendirmek amacıyla tel çit uygulamaları da hızla devam ediyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Tokat'ta üretken belediyecilik anlayışıyla yaya ulaşımını daha güvenli ve erişilebilir hale getirmenin öncelikleri olduğunu vurgulayarak, "Hemşehrilerimizin günlük yaşamını kolaylaştırmak, şehrimizin her köşesinde güvenliği artırmak için ekiplerimiz sahada yoğun çalışma yürütüyor. Yaya güvenliğini artırmak, özellikle yaşlı, çocuklu ya da engelli vatandaşlarımızın merdivenleri daha rahat kullanabilmeleri için şehir genelinde, mezarlık alanlarındaki merdivenlerde korkuluk ve el tutamaçları montaj çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "İmamoğlu Suç Örgütü" davası 9 Mart'ta
        "İmamoğlu Suç Örgütü" davası 9 Mart'ta
        DEM Parti heyetinden Bahçeli'ye ziyaret
        DEM Parti heyetinden Bahçeli'ye ziyaret
        12 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        12 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        Asgari ücrette ilk toplantı sona erdi
        Asgari ücrette ilk toplantı sona erdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le buluştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le buluştu
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Ailenin küçük oğlu katil çıktı
        Ailenin küçük oğlu katil çıktı
        Kimyasalların yanlış kullanımı ölümcül sonuçlara neden olabiliyor
        Kimyasalların yanlış kullanımı ölümcül sonuçlara neden olabiliyor
        Şiddet görüyordu... Baba evine sığınmıştı!
        Şiddet görüyordu... Baba evine sığınmıştı!
        "Ölmeden 3 gün önce..."
        "Ölmeden 3 gün önce..."
        Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada son durum
        Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada son durum
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Eşi ile bacanağını öldürmüştü... Çifte cinayette sıcak gelişme!
        Eşi ile bacanağını öldürmüştü... Çifte cinayette sıcak gelişme!
        2, 5 ve 9 yaşında 3 kardeştiler... Yan yana gömülecekler!
        2, 5 ve 9 yaşında 3 kardeştiler... Yan yana gömülecekler!
        TAYFUN füzesinden tam isabet!
        TAYFUN füzesinden tam isabet!
        Köftede deri dokusu, dana kıymada kalp çıktı
        Köftede deri dokusu, dana kıymada kalp çıktı
        "TFF Başkanı tarafsızlığını kaybetmiştir!"
        "TFF Başkanı tarafsızlığını kaybetmiştir!"
        "Talisca golleriyle Norveç'i ısıttı"
        "Talisca golleriyle Norveç'i ısıttı"
        Kişiye özel o analizle sağlık risklerinizi azaltın
        Kişiye özel o analizle sağlık risklerinizi azaltın
        "Asıl yolculuk birbirlerini tanımaya başladıklarında başlayacak"
        "Asıl yolculuk birbirlerini tanımaya başladıklarında başlayacak"

        Benzer Haberler

        Tokat'ta "Yolları Aşıyoruz, Sağlık Taşıyoruz Projesi" uygulandı
        Tokat'ta "Yolları Aşıyoruz, Sağlık Taşıyoruz Projesi" uygulandı
        Tokat'ta, üzerinde Davud Yıldızı ve yedi kollu şamdan bulunan kemer ele geç...
        Tokat'ta, üzerinde Davud Yıldızı ve yedi kollu şamdan bulunan kemer ele geç...
        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi yolları aşıyor, sağlık taşıyor
        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi yolları aşıyor, sağlık taşıyor
        Tokat'ta tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
        Tokat'ta tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
        TOGÜ'lü öğrenciler katıldıkları güreş turnuvasında 3 madalya kazandı
        TOGÜ'lü öğrenciler katıldıkları güreş turnuvasında 3 madalya kazandı
        Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu'ndan mahalle ziyareti
        Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu'ndan mahalle ziyareti