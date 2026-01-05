Başçiftlik'te karla mücadele çalışmaları sürüyor

Karla mücadelede ilçe merkezinde, yağan karlar yol, kaldırım ve boş alanlara doldurulmak üzere istiflendi. Kar yağışının kesilmesi ve havaların açmasıyla kar yığınlarını temizlik çalışmaları başlatıldı. Belediye iş makineleri ve kamyonlar kar temizlik çalışmalarına başladı.

