AK Parti'nin Tokat'ta üye sayısı 113 bin 141 oldu

AK Parti Tokat İl Başkanı Adem Dizer, Ocak 2026 itibarıyla üye sayılarının 113 bin 141 olduğunu söyledi.

AK Parti Tokat İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında konuşan Dizer, üye kazanım sürecinin yalnızca sayısal bir hedef olarak görülmediğini ifade etti.

AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana siyaseti milletin gündeminden koparmadan yürütmeyi esas aldığını belirten Dizer, "Talep ve beklentileri doğrudan sahadan okuyarak karar süreçlerini bu iradeyle şekillendirmiştir. Atılan her adımda milletle kurulan bu güçlü bağ, AK Parti'yi Türkiye'nin en geniş tabanlı siyasi hareketi haline getirmiştir. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde geçen iktidar yılları boyunca AK Parti, siyaseti kapalı salonlardan değil, milletin içinde, milletle birlikte ve millet için yürütmüştür. Açıklanan üye artışı, yalnızca sayısal bir büyümeyi değil, bu liderliğe, bu anlayışa ve ortaya konulan istikrarlı vizyona duyulan güveni de açıkça ortaya koymaktadır." dedi.

Dizer, AK Parti'nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da milletin taleplerini merkeze alan bir siyaset anlayışıyla çalışmalarını sürdüreceğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Teşkilatlarımızın sahadaki gayreti, üyelerimizin fedakarlığı ve milletimizin desteğiyle büyüyen bu yapı, ülkemizin geleceği için aynı inanç ve azimle çalışmaya devam edecektir. Yargıtay'ın açıkladığı tablo göstermektedir ki AK Parti, milletimizin partisidir ve milletimizin partisi olmaya devam edecektir. Ocak 2026 itibariyle üye sayımız 113 bin 141, AK Parti Tokat İl Başkanlığı olarak il merkezimizde ilçe, belde ve köylerimizde gerçekleştirdik. Batı Karadeniz illeri arasında üye hedefini gerçekleştirme de yüzde 128 oranla bölge birincisiyiz."