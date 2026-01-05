Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        AK Parti'nin Tokat'ta üye sayısı 113 bin 141 oldu

        AK Parti Tokat İl Başkanı Adem Dizer, Ocak 2026 itibarıyla üye sayılarının 113 bin 141 olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2026 - 15:33 Güncelleme: 05.01.2026 - 15:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti'nin Tokat'ta üye sayısı 113 bin 141 oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AK Parti Tokat İl Başkanı Adem Dizer, Ocak 2026 itibarıyla üye sayılarının 113 bin 141 olduğunu söyledi.

        AK Parti Tokat İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında konuşan Dizer, üye kazanım sürecinin yalnızca sayısal bir hedef olarak görülmediğini ifade etti.

        AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana siyaseti milletin gündeminden koparmadan yürütmeyi esas aldığını belirten Dizer, "Talep ve beklentileri doğrudan sahadan okuyarak karar süreçlerini bu iradeyle şekillendirmiştir. Atılan her adımda milletle kurulan bu güçlü bağ, AK Parti'yi Türkiye'nin en geniş tabanlı siyasi hareketi haline getirmiştir. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde geçen iktidar yılları boyunca AK Parti, siyaseti kapalı salonlardan değil, milletin içinde, milletle birlikte ve millet için yürütmüştür. Açıklanan üye artışı, yalnızca sayısal bir büyümeyi değil, bu liderliğe, bu anlayışa ve ortaya konulan istikrarlı vizyona duyulan güveni de açıkça ortaya koymaktadır." dedi.

        Dizer, AK Parti'nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da milletin taleplerini merkeze alan bir siyaset anlayışıyla çalışmalarını sürdüreceğini vurgulayarak şunları kaydetti:

        "Teşkilatlarımızın sahadaki gayreti, üyelerimizin fedakarlığı ve milletimizin desteğiyle büyüyen bu yapı, ülkemizin geleceği için aynı inanç ve azimle çalışmaya devam edecektir. Yargıtay'ın açıkladığı tablo göstermektedir ki AK Parti, milletimizin partisidir ve milletimizin partisi olmaya devam edecektir. Ocak 2026 itibariyle üye sayımız 113 bin 141, AK Parti Tokat İl Başkanlığı olarak il merkezimizde ilçe, belde ve köylerimizde gerçekleştirdik. Batı Karadeniz illeri arasında üye hedefini gerçekleştirme de yüzde 128 oranla bölge birincisiyiz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Aracın ön lastikleri patlak! İşte Elif'in ilk otopsisi!
        Aracın ön lastikleri patlak! İşte Elif'in ilk otopsisi!
        Petrol şirketlerinin hisseleri yükseldi
        Petrol şirketlerinin hisseleri yükseldi
        Deniz'i benzinle 2 kere yakmış! Kan donduran vahşet!
        Deniz'i benzinle 2 kere yakmış! Kan donduran vahşet!
        Eşi ve kızını öldürmüştü... Cani baba tedaviye alındı!
        Eşi ve kızını öldürmüştü... Cani baba tedaviye alındı!
        Suriye'de yeni banknot dönemi: Esad portresi gitti, sıfırlar atıldı
        Suriye'de yeni banknot dönemi: Esad portresi gitti, sıfırlar atıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35'e dönüş NATO için de önemli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35'e dönüş NATO için de önemli
        Süper Kupa'da dev randevu: İşte ilk 11'ler
        Süper Kupa'da dev randevu: İşte ilk 11'ler
        Fenerbahçe ile Samsunspor 'Süper Final' aşkına!
        Fenerbahçe ile Samsunspor 'Süper Final' aşkına!
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        2025 enflasyonu açıklandı
        2025 enflasyonu açıklandı
        Tammy Abraham'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        Tammy Abraham'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        Togg gelecek planlarını açıkladı
        Togg gelecek planlarını açıkladı
        Petro'dan Trump'a tepki: Ne Netanyahu ne Hitler bunu yaptı
        Petro'dan Trump'a tepki: Ne Netanyahu ne Hitler bunu yaptı
        Kira için bağış bekliyor
        Kira için bağış bekliyor
        Trump dünya düzenini sarstı: Sırada hangi ülke var?
        Trump dünya düzenini sarstı: Sırada hangi ülke var?
        ABD müdahalesinin ardından Venezuela üssündeki değişim!
        ABD müdahalesinin ardından Venezuela üssündeki değişim!
        "Machado Nobel'i kabul etmeseydi bugün Venezuela lideriydi"
        "Machado Nobel'i kabul etmeseydi bugün Venezuela lideriydi"
        70 yıl sonra ulaşıldı! Kem gözlere karşı 'Süleyman düğümü'
        70 yıl sonra ulaşıldı! Kem gözlere karşı 'Süleyman düğümü'
        'Ya Hep Ya Hiç Yılı'nı kurtardılar
        'Ya Hep Ya Hiç Yılı'nı kurtardılar

        Benzer Haberler

        Tokat'ta koruma altındaki çocuklara çikolata yapım eğitimi verildi
        Tokat'ta koruma altındaki çocuklara çikolata yapım eğitimi verildi
        Başçiftlik'te karla mücadele çalışmaları sürüyor
        Başçiftlik'te karla mücadele çalışmaları sürüyor
        Park halindeki araç yanarak hurdaya döndü
        Park halindeki araç yanarak hurdaya döndü
        Tokat'ta son yüzyılın en sert ocak ayı yaşandı: Yeşilırmak'ın yüzeyi dondu
        Tokat'ta son yüzyılın en sert ocak ayı yaşandı: Yeşilırmak'ın yüzeyi dondu
        Tokat'ta Yeşilırmak'ın yüzeyi kısmen dondu
        Tokat'ta Yeşilırmak'ın yüzeyi kısmen dondu
        Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde "dondurucu" soğuk hava etkili oluyor
        Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde "dondurucu" soğuk hava etkili oluyor