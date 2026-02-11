Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri Haberleri

        TOGÜ'de üniversite tanıtım fuarı düzenlendi

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) ev sahipliğinde üniversite tanıtım fuarı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2026 - 17:06 Güncelleme: 11.02.2026 - 17:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        TOGÜ'de üniversite tanıtım fuarı düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) ev sahipliğinde üniversite tanıtım fuarı gerçekleştirildi.

        TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Tokat'taki ortaöğretim öğrencilerinin katılımıyla yapılan fuarda gelecekteki eğitim hayatlarına yön vermek isteyen öğrenciler, üniversite stantlarını ziyaret ederek akademik programlar ve kampüs yaşamı hakkında bilgi alma fırsatı buldu.

        Fuara 14'ü vakıf, 4'ü ise devlet olmak üzere 18 üniversite katılarak stant açtı.


        Fuar alanında kurulan stantlarda üniversiteler eğitim programları, akademik kadroları, burs imkanları ve kampüs olanakları hakkında öğrencilere bilgilendirme yaptı.


        TOGÜ standına da fuarda öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.


        Stantta aday öğrencilere üniversitenin eğitim öğretim imkanları hakkında bilgilendirme yapıldı.


        Tanıtım materyallerinin dağıtıldığı etkinlikte çift anadal ve yan dal programları, dikey ve yatay geçiş olanakları, taban ve tavan puanlar, bölümler, kampüs imkanları, burs olanakları ve kısmi zamanlı çalışma fırsatları gibi konularda bilgi paylaşıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Meclis'te yumruklu kavga
        Meclis'te yumruklu kavga
        İki bakanlıkta devir teslim
        İki bakanlıkta devir teslim
        Bursa'da vahşet! Denize attığı 5 yaşındaki oğlu boğuldu!
        Bursa'da vahşet! Denize attığı 5 yaşındaki oğlu boğuldu!
        Menajer Ayşe Barım 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
        Menajer Ayşe Barım 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Aziz İhsan Aktaş savunma yapıyor
        Aziz İhsan Aktaş savunma yapıyor
        "Bizi aşağıya çekmeye çalışıyorlar!"
        "Bizi aşağıya çekmeye çalışıyorlar!"
        Kampanya sezonu 2026’ya taşındı
        Kampanya sezonu 2026’ya taşındı
        İstanbul'da kuyumcu soygunu! İş yeri sahibi vuruldu!
        İstanbul'da kuyumcu soygunu! İş yeri sahibi vuruldu!
        Son 10 yılda en çok hangi şehirlerin nüfusu arttı?
        Son 10 yılda en çok hangi şehirlerin nüfusu arttı?
        Oyuncu Arslan hayatını kaybetti
        Oyuncu Arslan hayatını kaybetti
        Galatasaray, Avrupa devlerini geride bıraktı!
        Galatasaray, Avrupa devlerini geride bıraktı!
        Kayıp başvurusundan emlakçı cinayeti çıktı!
        Kayıp başvurusundan emlakçı cinayeti çıktı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Okan Buruk'un Juventus planı!
        Okan Buruk'un Juventus planı!
        Aşkın izinde 20 şehir
        Aşkın izinde 20 şehir
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        Şimdilik yüzde 50’sine tanı konuyor, yüzde 5’i tedavi ediliyor! Yakın gelecekte her şey değişecek
        Şimdilik yüzde 50’sine tanı konuyor, yüzde 5’i tedavi ediliyor! Yakın gelecekte her şey değişecek
        12 bin yıllık Göbeklitepe Berlin'de
        12 bin yıllık Göbeklitepe Berlin'de
        Gıda toptancıları fiyat sabitledi
        Gıda toptancıları fiyat sabitledi

        Benzer Haberler

        TOGÜ'de "Kariyerim, Geleceğim ve Ben" söyleşisi yapıldı
        TOGÜ'de "Kariyerim, Geleceğim ve Ben" söyleşisi yapıldı
        Başçiftlik ilçe merkezinde kar temizliği çalışmaları devam ediyor
        Başçiftlik ilçe merkezinde kar temizliği çalışmaları devam ediyor
        Tokat Belediyesi'nden YKS'ye girecek ihtiyaç sahibi öğrencilere destek
        Tokat Belediyesi'nden YKS'ye girecek ihtiyaç sahibi öğrencilere destek
        Tokat'ta silah kaçakçılığı operasyonunda 5 zanlı yakalandı
        Tokat'ta silah kaçakçılığı operasyonunda 5 zanlı yakalandı
        TOGÜ Tokat'ın 150 yıllık hafızasını gün yüzüne çıkarıyor
        TOGÜ Tokat'ın 150 yıllık hafızasını gün yüzüne çıkarıyor
        Tokat'ta aşırı yağış mahallede hasara yol açtı
        Tokat'ta aşırı yağış mahallede hasara yol açtı