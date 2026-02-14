Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri Haberleri

        Tokat'ta yangın çıkan evde hasar oluştu

        Tokat'ın Niksar ilçesinde çıkan yangında bir evde hasar meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2026 - 19:50 Güncelleme: 14.02.2026 - 19:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat'ta yangın çıkan evde hasar oluştu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tokat’ın Niksar ilçesinde çıkan yangında bir evde hasar meydana geldi.

        Kayabaşa Mahallesi 3. etap TOKİ konutlarında Ömer Zeren'e ait dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine adrese Niksar Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık çalışması sonucu söndürülen yangında dairede hasar oluştu.



        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dev maçta ilk 11'ler belli oldu!
        Dev maçta ilk 11'ler belli oldu!
        Bıçaklı saldırıda 4'ü polis 6 yaralı
        Bıçaklı saldırıda 4'ü polis 6 yaralı
        "Hep birlikte Türkiye olabilmek"
        "Hep birlikte Türkiye olabilmek"
        Köprüde kıl payı kurtuluş
        Köprüde kıl payı kurtuluş
        Gişelere çarpıp alev aldı! Otoyolda feci ölüm!
        Gişelere çarpıp alev aldı! Otoyolda feci ölüm!
        "Japonya militarizmin hayaletinden kurtulamadı"
        "Japonya militarizmin hayaletinden kurtulamadı"
        Gökova mavisinden eser kalmadı!
        Gökova mavisinden eser kalmadı!
        "Şok emici" tampon çağrısı
        "Şok emici" tampon çağrısı
        Uyurken eşinin boğazını kesti! "Babaannenizi öldürdüm" 14 Şubat katliamı!
        Uyurken eşinin boğazını kesti! "Babaannenizi öldürdüm" 14 Şubat katliamı!
        "Yeni transfer Icardi"
        "Yeni transfer Icardi"
        30 milyon doları 15 dakikada çaldılar! O anlar kamerada...
        30 milyon doları 15 dakikada çaldılar! O anlar kamerada...
        Rubik küp 20 hamlede nasıl çözülür?
        Rubik küp 20 hamlede nasıl çözülür?
        Kırmızı kart doğru mu?
        Kırmızı kart doğru mu?
        Yağışın ardından o küçük şelale akmaya başladı!
        Yağışın ardından o küçük şelale akmaya başladı!
        10'uncu kattan düşerek hayatını kaybetti
        10'uncu kattan düşerek hayatını kaybetti
        Uyumadan önce su içenler dikkat!
        Uyumadan önce su içenler dikkat!
        "ABD, İran'da haftalarca sürecek operasyona hazırlanıyor"
        "ABD, İran'da haftalarca sürecek operasyona hazırlanıyor"
        Ünlülerden Sevgililer Günü paylaşımları
        Ünlülerden Sevgililer Günü paylaşımları
        Çılgın sağlıklı yaşam ritüelleri
        Çılgın sağlıklı yaşam ritüelleri
        Japonlar bile şaştı kaldı!
        Japonlar bile şaştı kaldı!

        Benzer Haberler

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sırakaya, Tokat'ta konuştu:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sırakaya, Tokat'ta konuştu:
        Tokat'ta dereler taştı; ekin tarlaları sular altında kaldı
        Tokat'ta dereler taştı; ekin tarlaları sular altında kaldı
        Tokat'ta fırtına ağacı devirdi, vatandaş saniyelerle kurtuldu
        Tokat'ta fırtına ağacı devirdi, vatandaş saniyelerle kurtuldu
        Tokat'ta şiddetli rüzgar fabrika çatısını uçurdu
        Tokat'ta şiddetli rüzgar fabrika çatısını uçurdu
        17 yaşındaki Berkay'ı bıçaklayarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet
        17 yaşındaki Berkay'ı bıçaklayarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet
        Kazı çalışmasında toprak altında kalan işçi kurtarıldı
        Kazı çalışmasında toprak altında kalan işçi kurtarıldı