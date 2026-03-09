Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri Haberleri

        EPDAD heyetinden TOGÜ Rektörü Yılmaz'a ziyaret

        Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD) heyeti, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2026 - 12:17 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        EPDAD heyetinden TOGÜ Rektörü Yılmaz'a ziyaret

        Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD) heyeti, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz'ı ziyaret etti.

        TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, eğitim fakültelerindeki akreditasyon süreçlerinin ve saha çalışmalarının ele alındığı görüşmede, üniversitenin akademik vizyonu ve kalite güvence sistemleri üzerine kapsamlı bir istişare gerçekleştirildi.

        Ziyarette, EPDAD Ekip Başkanı Prof. Dr. Adnan Taşgın, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Alan Uzmanı Prof. Dr. Hakan Önal, Müzik Öğretmenliği Alan Uzmanı Doç. Dr. Ozan Gülüm, Eğitim Programları ve Öğretim Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Eroğlu ve öğrenci temsilcisi Ali İhsan Çirçi yer aldı. Ziyaret sırasında Rektör Danışmanı Prof. Dr. Uğur Akın da hazır bulunarak üniversite yönetimi ile değerlendirme ekibi arasındaki koordinasyon sürecine katkı sağladı.

        Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yılmaz, akreditasyon süreçlerinin mezun kalitesi ve kurum prestiji açısından taşıdığı kritik önemi vurguladı.

        EPDAD heyeti ise misafirperverliklerinden dolayı Yılmaz'a teşekkürlerini sundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tehran Times'tan çarpıcı kapak: "Trump, onların gözlerine bak"
        Tehran Times'tan çarpıcı kapak: "Trump, onların gözlerine bak"
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        NYT: ABD füzesi İran'da ilkokulun yakınındaki deniz üssünü vurdu
        NYT: ABD füzesi İran'da ilkokulun yakınındaki deniz üssünü vurdu
        Mücteba Hamaney, niçin ?
        Mücteba Hamaney, niçin ?
        Mücteba Hamaney seçiminin perde arkası
        Mücteba Hamaney seçiminin perde arkası
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney oldu
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney oldu
        Borsalarda büyük satış dalgası
        Borsalarda büyük satış dalgası
        G7 ülkelerinden acil müdahale toplantısı
        G7 ülkelerinden acil müdahale toplantısı
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başladı
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başladı
        "F.Bahçe, hakemi ve sistemi yendi"
        "F.Bahçe, hakemi ve sistemi yendi"
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu?
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu?
        Emekliler için kader haftası
        Emekliler için kader haftası
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        Yaşı: 18... İşi: Tetikçi... Tarifesini açıkladı!
        Yaşı: 18... İşi: Tetikçi... Tarifesini açıkladı!
        Fenerbahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        Fenerbahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Oğlunu bıçaklayan kişiyi tüfekle öldürdü!
        Oğlunu bıçaklayan kişiyi tüfekle öldürdü!
        3 asırlık tarihi çeşmeyi yaktı! Savunması ortaya çıktı!
        3 asırlık tarihi çeşmeyi yaktı! Savunması ortaya çıktı!
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        9 - 15 Mart haftalık burç yorumları
        9 - 15 Mart haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Tokat'ta yerli parmak izi sistemiyle sınıf yoklaması dijital ortama taşındı
        Tokat'ta yerli parmak izi sistemiyle sınıf yoklaması dijital ortama taşındı
        TOGÜ'de Ramazan sofraları öğrencilerle bereketlendi
        TOGÜ'de Ramazan sofraları öğrencilerle bereketlendi
        Karadeniz somonunun koruyucu ağlarına kadın eli Milasta geliştirdiği mesleğ...
        Karadeniz somonunun koruyucu ağlarına kadın eli Milasta geliştirdiği mesleğ...
        Evdeki 'kenevir serası'na jandarma baskını; 2 gözaltı
        Evdeki 'kenevir serası'na jandarma baskını; 2 gözaltı
        Tokat'ta minik öğrenciler Yeşilay'ı ziyaret etti
        Tokat'ta minik öğrenciler Yeşilay'ı ziyaret etti
        Tokat'ta apartman dairesinde kurulan serada kenevir yetiştiren zanlı tutukl...
        Tokat'ta apartman dairesinde kurulan serada kenevir yetiştiren zanlı tutukl...